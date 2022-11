L’Agefi remet ses prix Entreprises et Finance Durables

L’Agefi a remis le 29 novembre à Paris ses premiers prix Entreprises et Finance Durables, au cours d’une soirée inaugurée par l’interview de l’ingénieur et consultant Jean-Marc Jancovici, associé fondateur de Carbone 4 et président de The Shift Project.

Successeurs des Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise, les prix Entreprises durables visent à récompenser les entreprises du SBF 120 ayant la démarche la plus vertueuse en matière de prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils s’appuient sur les méthodologies d’Ethics & Boards, pour la gouvernance, et d’Ecovadis, pour les critères sociaux et environnementaux, et sont attribués par un jury de professionnels.

Le Grand Prix de la Gouvernance durable a été décerné cette année à Capgemini. Le lauréat 2022 du Prix des entreprises durables dans la catégorie Environnement est Sodexo. Dans la catégorie Sociale, c’est Bureau Veritas qui est arrivé en tête.

L’Agefi a également remis un Prix de la personnalité afin de récompenser, au-delà des organisations, un dirigeant qui œuvre depuis plusieurs années pour améliorer ses pratiques en matière de RSE/ESG. Le lauréat 2022 est Christopher Guerin, directeur général du fabricant de câbles Nexans.

51 dossiers de candidature

Pour décerner les Prix de la finance durable, un second jury a œuvré, à partir cette fois de dossiers de candidatures. Il comptait notamment parmi ses membres Laurent Babikian (CDP), Bertrand Badré (Blue like an Orange), Laurent Clerc (ACPR), Marie-Cécile Collignon (Capgemini), Michèle Pappalardo (Comité du Label ISR), Sandrine Lemery (FRR) et Isabelle Spiegel (Vinci).

Pas moins de 51 institutions financières – banques, assureurs, et une majorité de sociétés de gestion – ont déposé un dossier exposant leur démarche en matière de RSE/ESG.

Dans la catégorie gestion d’actifs, c'est Sycomore AM qui a gagné le prix. Les autres nommés étaient Ecofi et Mirova.

Dans la catégorie banque, La Banque Postale est le grand vainqueur. Etaient nommés également LCL et la Société Générale.

Enfin, dans la catégorie des assureurs, la Maif est arrivée en tête. Les autres nommés étaient Abeille Assurances et Axa France.

Le jury a également souhaité distinguer une personnalité du private equity, secteur amené à jouer un rôle important dans la transformation des entreprises. Pour cette première édition, un duo est arrivé ex-aequo : Virginie Morgon, directrice générale d’Eurazeo, pour la stratégie ESG impulsée depuis son arrivée à la tête du groupe coté, et Fanny Picard, fondatrice d’Alter Equity et pionnière de l’investissement à impact en France.