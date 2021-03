Les taux repartent fortement à la hausse

L’accalmie sur les marchés de taux n’aura pas duré. Les taux américains sont repartis vendredi en forte hausse retrouvant leurs plus hauts de fin février. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans prend 11 points de base (pb), à 1,64% un plus haut depuis fin 2019. Le taux à 20 ans bondit de 13 pb, à 2,31% et celui à 30 ans de 11 pb, à 2,39%. Les points plus bas sur la courbe progressent mais moins fortement (+7 pb pour le taux 5 ans, à 0,85%).

A quelques jours de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs continuent donc de tester la Réserve fédérale américaine. Dans leurs dernières déclarations, les membres de la Fed n’ont pas semblé s’inquiéter de cette hausse. Cette progression des taux est alimentée par la perspective d’un net rebond de la croissance soutenu par le vaste plan de relance signé jeudi par le président américain Joe Biden et les craintes d’inflation. L’afflux d’émissions de Treasuries pour financer ce plan de soutien pèse également sur le marché des taux.

Cette nouvelle hausse des taux affecte les actions, qui ont fortement rebondi au cours des deux dernières séances. Les valeurs de croissance, sensibles à la hausse des taux, sont les plus touchées. L’indice Nasdaq abandonne 1,3% quand le S&P 500 recule de 0,3%.

La remontée des taux américains affecte également les rendements des emprunts de la zone euro. Le rendement du Bund 10 ans s’est tendu de 4 pb, à -0,29%, au-dessus de son niveau avant la publication de la décision de la Banque centrale européenne jeudi. Décision qui semble avoir laissé de nombreux investisseurs dans le flou.