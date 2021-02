Jean-Pierre Mustier lance un Spac avec Bernard Arnault et Tikehau

Jean-Pierre Mustier n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. Quelques semaines après son départ de la direction d’UniCredit, le banquier français annonce lundi matin le lancement d’un Special purpose acquisition company (Spac) avec l’appui de Tikehau Capital et de la Financière Agache, l’une des holdings de Bernard Arnault. Diego De Giorgi ancien banquier de Bank of America, fait également partie du projet.

Ce Spac, baptisé Pegasus, sera coté à la Bourse d’Amsterdam. Les fonds levés serviront à financer des acquisitions dans les services financiers : plateformes de gestion d'actifs traditionnelles et alternatives,fintechs innovantes, acteurs du marché de l’assurance et des services liés à l’assurance, entreprises de services financiers diversifiés. Le montant visé n’est pas précisé à ce stade. Le processus de cotation débute ce lundi.

« Tikehau réfléchissait à lancer un Spac depuis quelques mois et a contacté Jean-Pierre Mustier après l’annonce de son départ d’UniCredit », explique une source proche du dossier. Jean-Pierre Mustier et Tikehau se connaissent bien : le banquier a travaillé pour la société de gestion fondée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, entre son départ de la Société Générale et sa nomination chez UniCredit. Tikehau a alors pris contact avec la Financière Agache, qui est l'un de ses actionnaires historiques. La holding de Bernard Arnault réfléchissait également de son côté à lancer un Spac.

D'autres Spac à venir

Jean-Pierre Mustier n'est pas le premier banquier européen à lancer un Spac. Tidjane Thiam, l'ancien directeur général de Credit Suisse, travaille lui-aussi sur un projet similaire.

Ces derniers mois, le nombre de Spac cotés à la Bourse de New York a atteint des records. Le mouvement est en train de se répendre en Europe, principalement à la Bourse d'Amsterdam. En France, deux Spac ont été lancés : Mediawan et plus récemment 2MX Organic, avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse comme promoteurs principaux.