Robinhood fait appel en urgence à ses actionnaires

L'affaire GameStop met Robinhood sous tension. Le courtier américain a fait appel à ses actionnaires cette semaine pour renforcer ses fonds propres, alors que l'explosion des volumes de transactions sur l'action et des produits dérivés GameStop a été coûteuse en appels de marge. Le New York Times a indiqué que Robinhood a récolté plus d'un milliard de dollars auprès de ses investisseurs existants, dont les sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Ribbit Capital. un porte-parole du courtier a par la suite déclaré que cette opération confirmait la confiance des actionnaires du groupe.

Par ailleurs, Robinhood a utilisé certaines de ses lignes de crédit auprès de banques, puisant au moins plusieurs centaines de millions de dollars auprès de prêteurs, notamment JPMorgan et Goldman Sachs.

Class action

Le dossier GameStop risque également d'empoisonner Robinhood sur le plan judiciaire. Il n’aura pas fallu longtemps pour que les investisseurs particuliers américains réagissent contre la décision du courtier d’interdire l’accès à la valeur GameStop sur son site de trading. Dès cette annonce, le 28 janvier, un cabinet new-yorkais a lancé une class action contre le courtier. Les avocats, à l’origine de cette plainte exigent que Robinhood rétablissent immédiatement l’accès à GameStop sur sa plateforme de trading, demande une indemnité pour les clients et le remboursement de leurs frais de justice, et demande des dommages et intérêts punitifs « pour le comportement délibéré, déréglé et imprudent » de la plateforme.

Les avocats accusent Robinhood de ne pas avoir respecté le contrat qui les lie à leurs clients. En ne prévenant pas ses clients qu’il pouvait bloquer la négociation sur certaines actions « au hasard », « Robinhood a sciemment désavantagé ses clients par rapport aux clients qui utilisaient d'autres applications de trading », peut-on lire dans la plainte. Il est aussi reproché à la plateforme de ne pas avoir informé ses clients de ses propres incitations financières à interdire les transactions sur certains titres.

Cette action est ouverte à tous les clients de Robinhood aux États-Unis « qui n'étaient pas en mesure d'exécuter des transactions sur GameStop après que Robinhood l’a sciemment, volontairement et délibérément supprimé complètement de leur plate-forme ».