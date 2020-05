Bridgepoint valorise Financière CEP près de 1,3 milliard d’euros

Financière CEP est plus connue pour ses filiales Compagnie Européenne de Crédit, Empruntis, Immoprêt et ACE Crédit (racheté fin 2017).

Ce devait être l’un des principaux processus de cession du deuxième semestre sur le marché tricolore. Mais Financière CEP a finalement trouvé preneur, bien avant le lancement de l’enchère qui devait être menée par Morgan Stanley. Le numéro un tricolore en assurance emprunteur s’apprête à rejoindre Bridgepoint, qui aurait accepté de le valoriser près de 1,3 milliard d’euros. Le fonds américain JC Flowers, propriétaire depuis 2011, en espérait au moins 1,4 milliard.

La société de gestion créée par J. Christopher Flowers, ex-Goldman Sachs, pouvait difficilement se permettre de refuser cette offre. En 2017, une vente avait été initiée par l’intermédiaire de JPMorgan et de Messier Maris & Associés, mais les quatre fonds présents dans l’enchère n’avaient pas remis d’offres supérieures à 950 millions d’euros. JC Flowers avait repoussé la vente de Financière CEP, plus connue pour ses filiales Compagnie Européenne de Crédit, Empruntis, Immoprêt et ACE Crédit (racheté fin 2017). Plus encore, un énième report de la vente aurait confronté JC Flowers aux conséquences de la crise du Covid-19. Car, selon nos informations, le signing de l’opération avec Bridgepoint a eu lieu début mars.

Si le choc de la pandémie n’a pas encore profondément transformé le marché immobilier, les prochains mois devraient être riches en enseignement. En deux mois de confinement, le taux moyen sur 20 ans est remonté d’environ 30 points de base. La croissance de Financière CEP et ses 242 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier devrait donc être freinée.

Le groupe dirigé par Philippe Gravier depuis un an peut néanmoins compter sur un business model résilient. Le stock existant des contrats d’assurance emprunteur représente la majeure partie de ses revenus. L’activité dans la prévoyance, certes modeste, lui apporte une diversification. L’opération avec Bridgepoint devrait être finalisée d’ici juin, mais bénéficie déjà d’un financement de JPMorgan et de Nomura. Les deux banques portent l’intégralité de la dette sur leur bilan et auront à charge de réduire leur position auprès d’autres établissements. Une dette term loan B de 725 millions d’euros est au programme, ainsi qu’une tranche second lien de 125 millions d'euros apportée par Alcentra et une RCF de 50 millions d’euros.

Parmi les principaux fonds de private equity dans le secteur financier en Europe, Bridgepoint mise notamment sur de nouvelles acquisitions pour renforcer ses participations en France, en Espagne, en Italie, mais aussi en Allemagne.