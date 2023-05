Quels sont les plus gros ETF pour investir en actions ?

Très répandus aux Etats-Unis, les ETF, pour exchange-traded funds, gagnent en popularité en Europe et en France.

Ces fonds d’investissements, aussi appelés «trackers», sont dits «passifs» car ils se contentent de répliquer la performance d’un indice boursier. Il en existe des milliers, suivant des centaines d’indices différents. Un même indice peut généralement être répliqué par plusieurs ETF, gérés par différents fournisseurs, des géants américains iShares (BalckRock) et Vanguard aux français Amundi/Lyxor et BNP Paribas.

Choisir un seul ou quelques trackers parmi ces nombreux produits peut relever d’une gageure. Au-delà des frais appliqués et des performances passées (qui ne préjugent pas de celles à venir), un critère objectif mérite d’être pris en compte : la taille. Plus un ETF est gros, c’est-à-dire que ses encours sous gestion sont importants, moins il a de chance d’être clôturé à court terme et plus son gestionnaire peut faire bénéficier les investisseurs d’économies d’échelle.

Les américains en force

Dans cette optique, voici une sélection des plus gros ETF actions distribués en France selon les données de Trackinsight au 11 mai 2023.

Sans surprise, les géants américains iShares et Vanguard se taillent la part du lion et les trackers les plus populaires répliquent les indices boursiers les plus suivis.

A lire aussi:

Loin devant les autres, l’iShares Core S&P 500 (Isin : IE00B5BMR087) qui suit le célèbre S&P 500, et l’iShares Core MSCI World (Isin : IE00B4L5Y983) qui suit le très américain indice mondial MSCI World, affichent des encours sous gestion de respectivement 55 milliards et 51 milliards d’euros. En troisième position, Vanguard S&P 500 (Isin : IE00B3XXRP09) pointe à 30 milliards d’euros.

Les marchés émergents arrivent en quatrième position avec l’iShares Core MSCI EM IMI (Isin : IE00BKM4GZ66) est ses 17 milliards d’euros d’encours, suivi de la Bourse de Londres avec l’iShares Core FTSE 100 (Isin : IE0005042456).

Les trackers européens au-delà de la 10ème place

Le premier ETF répliquant un indice d’Europe continentale, l’iShares Core MSCI Europe (Isin : IE00B1YZSC51), est à la 12ème place avec un peu moins de 8 milliards d’euros sous gestion. Le premier ETF géré par un fonds français est le Lyxor Core STOXX Europe 600 (Isin : LU0908500753), à la 17ème place. En l’occurrence le fournisseur est Amundi qui a racheté Lyxor à la Société Générale début 2022. Le plus gros ETF répliquant le CAC 40, le Lyxor CAC 40 (DR) (Isin : FR0007052782) est au-delà de la 40ème place avec un peu plus de 3 milliards d’euros d’encours.

Le plus gros ETF avec une orientation ESG, tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est l’iShares MSCI USA ESG Enhanced (Isin : IE00BHZPJ890) avec 5,9 milliards d’euros sous gestion. Il est suivi de près par l’iShares MSCI World SRI (Isin : IE00BYX2JD69) et par l’iShares Global Clean Energy (Isin : IE00B1XNHC34) avec 5,3 milliards d’euros chacun.

Pour aller plus loin, retrouvez les ETF classés en fonction de leurs encours grâce à notre Screener ETF, en accès libre. L’outil permet d’appliquer de nombreux filtres, par géographies, thématiques, scores ESG, politiques de dividendes, éligibilité (PEA ou non), fournisseurs etc.