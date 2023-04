Au premier trimestre, BlackRock, Vanguard et DWS dominent le marché européen des ETF

Sur les trois premiers mois de l’année 2023, le leader du marché, iShares (BlackRock), a réussi à capter 19,1 milliards d’euros de flux, sur une collecte nette totale du marché européen des ETF de 40 milliards, selon les données de Trackinsight. L’ETF iShares Core MSCI World Ucits USD engrange à lui seul 1,7 milliard d’euros, alors que les ETF iShares Core € Corp Bond Ucits EUR et iShares Core MSCI EM IMI Ucits USD attirent respectivement 954 et 938 millions.

Le trio de tête est complété ce trimestre par Vanguard, avec une collecte nette de 3,9 milliards d’euros, et XTrackers (DWS) avec 3,6 milliards. Le premier a été notamment porté par son ETF Vanguard FTSE All-World Ucits USD (633 millions), tandis que le second profite de l’intérêt du marché pour les stratégies obligataires de court terme via son ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 Ucits 1C - EUR (726 millions).

Amundi, de son côté, occupe la quatrième place du classement grâce à une collecte nette de 3,2 milliards d’euros (y compris Lyxor). A noter également le bon trimestre de WisdomTree, qui récupère 2,2 milliards d’euros de flux, pour atteindre un encours de 25,4 milliards. Deux de ses ETC franchissent ainsi la barre du milliard d’euros de collecte ce trimestre : le WisdomTree Copper - USD sur le cuivre et le WisdomTree Brent Crude - USD sur le pétrole.

Le bas du classement est occupé par un acteur de taille réduite – le suisse Zurcher Kantonalbank – mais aussi l’allemand Deutsche Börse Commodities et surtout Invesco. Ce dernier voit sortir, en net, 109 millions d’euros. Il pâtit tout particulièrement de la décollecte de son ETC sur l’or (Invesco Physical Gold USD ETC - USD) qui perd 1 milliard, quand celui de iShares (iShares Physical Gold ETC - USD) en attire 687 millions.

Enfin, les flux d’UBS sont également sous surveillance : si, sur le trimestre, ils restent dans le vert, avec 104 millions d’euros de collecte, ils plongent en négatif au mois de mars, avec une hémorragie de 2 milliards d’euros. Le rachat de Credit Suisse est théoriquement censé faire passer UBS de la cinquième à la quatrième place du marché européen des ETF, devant Vanguard. Mais cela ne vaut que si les clients conservent leur confiance dans ce nouveau mastodonte bancaire...