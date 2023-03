Les ETF attirent une collecte hebdomadaire au plus haut depuis 2021

Valérie Riochet

On aurait pu imaginer qu’ils fassent bien mieux. Morningstar vient de publier son Baromètre européen actif/passif qui mesure la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à celle de leurs équivalents gérés de manière passive. Ce rapport couvre près de 26 000 véhicules actifs et passifs domiciliés en Europe (environ 5.100 milliards d’euros sous gestion), soit près de la moitié du marché total des fonds européens. Ce dernier baromètre pointe qu’en moyenne, seuls 29 % des véhicules actifs issus des 43 catégories d’actions analysées ont surperformé leurs homologues indiciels au cours de 2022. Seules trois catégories affichent un taux de réussite égal ou supérieur à 50 % au cours de cette période : les produits d’actions canadiennes, les véhicules investis en actions turques et ceux qui retiennent de grandes capitalisations value.