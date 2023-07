Les ETF actifs gèrent un montant record de 583 milliards de dollars

Le deux en un continue de séduire. Les ETF (Exchange-traded funds) gérés activement, particulièrement populaires aux Etats-Unis et dont l’offre grossit en Europe, affichent un nouveau record avec 582,56 milliards de dollars sous gestion à fin juin. Ces véhicules cotés ont vu leurs encours grimper de 19,6 % depuis janvier dernier (487,2 milliards)

Ces chiffres établis par le fournisseur de données ETFGI dans son dernier point de marché, font état de 10,69 milliards de dollars de flux nouveaux en juin, portant les entrées nettes depuis le début de l’année à 69,47 milliards de dollars. Outre 39 mois de collecte nette consécutive, les souscriptions de ce premier semestre 2023 constituent les deuxièmes plus élevées jamais enregistrées, après les entrées nettes affichées sur la même période en 2021 à 81,51 milliards de dollars.

L’expertise obligataire plébiscitée

L’écosystème des ETF actifs continue de croitre, puisque ETFGI recense 2.075 fonds listés gérés activement proposés par pas moins de 373 sociétés de gestion et ce, dans 25 pays.

Que la stratégie de gestion soit active ou indicielle, les tendances en matière de choix d’investissement sont les mêmes. Si les ETF actifs exposés aux marchés actions rassemblent sur le mois de juin 8,6 milliards de dollars, portant leur collecte nette sur les six premiers mois de l’année à 49,6 milliards en comparaison des 41,6 milliards collectés sur le premier semestre 2022, les ETF actifs obligataires font proportionnellement mieux. Leurs souscriptions en juin atteignent 2 milliards de dollars pour 20,77 milliards de dollars sur six mois, soit presque deux fois plus que les 11,61 milliards de dollars d’entrées nettes de la même période 2022.

