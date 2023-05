La course aux ETF sur les contrats à terme d’Ethereum bat son plein aux Etats-Unis

Cinq fournisseurs de fonds indiciels cotés (ETF) américains ont soumis au régulateur local Securities and Exchange Commission (SEC) l’enregistrement de leurs ETF sur les contrats à terme (futures) du crypto-actif Ether qui découle du protocole Ethereum, observe le média Ignites, qui appartient au Financial Times. Parmi ces gérants figurent Grayscale, Direxion, Roundhill Investments, Valkyrie et Bitwise, qui ont tous remplis les documents d’enregistrement nécessaires les 9 et 10 mai. Pour rappel, aucun ETF sur les futures d’Ethereum n’a pour l’instant été approuvé par la SEC. Le protocole de blockchain Ethereum a été lancé mi-2015. La valeur de l’ether se négocie autour de 1.680 euros au 17 mai 2023.

