BNP Paribas Asset Management monte en puissance dans les ETF obligataires

Ils sont désormais au nombre de 17 ETF (Exchange trade funds) et répondent tous à des critères de durabilité. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) vient de lancer deux ETF obligataires, Euro Aggregate Bond SRI Fossil Free et JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y cotés depuis le 8 mars 2023 sur Euronext Paris, Borsa Italiana et la bourse allemande Xetra et enrichit ainsi sa gamme dédiée.

Le fonds BNP Paribas Easy Aggregate Bond SRI Fossil Free délivre la performance de l’indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR), et fournit aux investisseurs une exposition aux obligations souveraines et d’entreprises notées investment grade libellées en euro tout en respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’indice exclut les émetteurs impliqués dans des secteurs à impact ESG négatif tel que les énergies fossiles, celles en violation des principes du Pacte mondial des Nations unies, etc.

A lire aussi:

Quant à BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y, il réplique l’indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) en investissant au moins 90 % de ses actifs dans des titres de créance émis par les gouvernements de la zone euro, tout en respectant les critères ESG.

Pour rappel, le premier ETF obligataire du gestionnaire avait été lancé en 2019.