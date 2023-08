Attentistes, les investisseurs n’injectent que 350 millions de dollars dans les ETF crypto en juillet

Alors qu’aux Etats-Unis le bras de fer se poursuit entre certains gestionnaires et la Sec, le régulateur américain, pour faire reconnaître les premiers véhicules cotés directement investis dans le bitcoin, - ponctué par une victoire juridique remportée hier par le fournisseur Grayscale -, le conseil ETFGI fait les comptes sur cette industrie.

Dans l’édition de juillet d’ETF and ETP Crypto industry landscape insights report, le spécialiste fait état de 356 millions de dollars investis dans les ETF et ETP (Exchange traded funds et products) sur le mois de juillet, portant le niveau de souscriptions nettes depuis le début d’année à 598 millions d’euros. Des flux honorables, mais moindres en comparaison des 794 millions de dollars injectés dans ces véhicules l’an dernier à période identique. Une situation qui pourrait être imputée à l’attentisme des investisseurs autour de la décision de la Sec de reconnaître les premiers ETF «spots».

En juillet, quelques véhicules ont fait le plein, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO US) a recueilli à lui seul 151,67 millions de dollars, soit le plus important flux de souscription net individuel.

Coté encours, les actifs gérés bondissent ou décrochent, entre autres, à mesure de la volatilité de la performance des monnaies digitales suivies. ETFGI souligne une hausse de 58,4 % des encours depuis janvier, passant de 5,79 milliards de dollars américains à la fin de 2022 à 9,18 milliards de dollars à fin juillet.

À l’échelle mondiale, depuis le lancement en 2015 du premier véhicule listé répliquant une monnaie digitale ou un panier de cryptomonnaies, ce marché avance à marche forcée. ETFGI dénombre 165 ETF et ETP, issus de 37 fournisseurs et enregistrés sur 20 bourses.