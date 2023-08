Les juges américains ouvrent la voie à de «vrais» ETF bitcoin

L’impact a été immédiat. Relativement stable depuis le début de la journée, autour de 26.000 dollars, le cours du bitcoin s’est brusquement envolé de plus de 6% peu après 16h le 29 août avant de se stabiliser au-dessus de 27.000 dollars.

L’appel d’air est venu d’une décision de justice américaine qui a estimé que l’autorité des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC) aurait dû approuver une demande de Grayscale Investments de transformer son trust dédié à la cryptomonnaie en ETF (exchange trade fund ou fonds indiciel) répliquant physiquement le bitcoin («spot ETF»).

«La SEC a récemment approuvé la négociation de deux fonds à terme sur le bitcoin sur les Bourses nationales, mais a refusé d’approuver le fonds bitcoin de Grayscale», indiquent les juges. Un choix qu’ils estiment «arbitraire et capricieux car la Commission n’a pas expliqué son traitement différent de produits similaires. Par conséquent, nous faisons droit à la demande de Grayscale et annulons l’ordonnance».

Nombreux candidats

Dans un communiqué, Grayscale s’est réjoui «d’une étape historique pour les investisseurs américains, l'écosystème du bitcoin et tous ceux qui ont plaidé en faveur de l’exposition au bitcoin par le biais des protections supplémentaires de l’enveloppe ETF». La société indique qu’elle «travaillera en étroite collaboration avec la SEC sur les prochaines étapes».

Au-delà du cas de Grayscale, cette décision de justice pourrait permettre d’ouvrir plus largement l’investissement en bitcoin aux particuliers. Début août, huit sociétés avaient déposé des demandes d’autorisation d’ETF bitcoin à réplication physique auprès de la SEC, dont le géant mondial de la gestion d’actifs, Blackrock. De quoi porter le cours de la reine des cryptomonnaies. Malgré un rebond de plus de 70% sur ses plus bas de novembre 2022, le bitcoin cote encore loin des 60.000 dollars de fin 2021.

