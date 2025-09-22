Après la Fed, les investisseurs européens se repositionnent sur les ETF actions

Très attendue, la baisse des taux d’un quart de point décidée par la Fed le 17 septembre 2025 a été saluée par les investisseurs en ETF présents sur le marché européen. Rassurés par le stimulus monétaire américain, ces derniers ont renforcé leur appétit pour le risque et se sont très largement positionnés sur les expositions actions. Selon les chiffres de Trackinsight, ils ont investi la semaine dernière 7,4 milliards d’euros sur les ETF actions, contre 5,7 milliards les deux premières semaines de septembre. Comme depuis le début d’année, ce sont les véhicules aux sous-jacents les plus diversifiés géographiquement qui ont attiré le plus de flux hebdomadaires (1,7 milliard), mais ils sont talonnés par les ETF en actions américaines qui frôlent également 1,7 milliard d’euros de collecte. Les marchés européens (au sens large) et émergents n’arrivent qu’ensuite, avec respectivement 1,5 milliard et 970 millions d’euros de souscriptions nettes.

Les investisseurs se sont en revanche détournés des ETF obligataires, qu’ils avaient pourtant plébiscités à la rentrée : ces derniers ont subi une légère décollecte de 340 millions d’euros, essentiellement due à d’importantes sorties des obligations américaines (-2 milliards), non compensées par des flux vers d’autres zones géographiques. C’est en particulier la dette des entreprises les mieux notées qui a fait les frais de ce repositionnement vers les actions : les ETF qui y sont dédiés (toute zone géographique confondue) ont enregistré un milliard d’euros de rachats. Les flux vers les ETF de dette souveraine restent, quant à eux, étales (180 millions d’euros), loin derrière l’autre actif refuge par excellence : les produits cotés indexés sur le cours de l’or ont en effet réussi à capter 500 millions d’euros la semaine dernière.

Depuis le début du mois de septembre, le marché européen des ETF a engrangé, grâce à ces multiples arbitrages, près de 26 milliards d’euros de collecte. C’est près de quatre fois plus que l’an dernier à la même période.

