VanEck a doublé ses encours européens depuis le début d’année
Depuis le début d’année, les investisseurs européens se sont massivement exposés aux valeurs de la défense et cela profite aux fournisseurs d’ETF qui se sont précocement positionnés sur cette thématique. C’est le cas du gérant américain VanEck dont l’ETF VanEck Defense UCITS ETF (ISIN : IE000YYE6WK5), lancé en mars 2023, domine le segment avec 6,2 milliards d’euros d’actifs, selon les données de Trackinsight. Depuis janvier, il a collecté près de 3 milliards d’euros. Un succès qui permet à VanEck de passer, en moins de 9 mois, de la 16ème à la 12ème place du classement des fournisseurs d’ETF européens en termes d’encours. « Nous avons l’ambition d’entrer dans le top 10 », a déclaré Salvatore Catalano, directeur France & Monaco et responsable des ventes pour l’Italie chez VanEck, lors de la première conférence de presse organisée par le gérant à Paris ce 19 septembre.
Présent depuis 2015 en Europe, l’Américain a vu ses encours bondir de 12,7 à 23 milliards d’euros entre fin 2024 et le 19 septembre 2025. Une progression qui reflète à la fois une collecte dynamique (5,8 milliards) et un effet marché très positif pour quelques stratégies porteuses, au-delà de la seule thématique de la défense. Dans un climat de forte incertitude, son ETF sur les actions à dividendes, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN : NL0011683594) a capté 1,8 milliard d’euros depuis le début d’année, pour un peu plus de 3 milliards sous gestion. Quant à son ETF sur la thématique de l’énergie nucléaire et de l’uranium, VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN : IE000M7V94E1), il a dépassé le milliard d’euros d’encours, profitant des questionnements en matière de sécurité énergétique.
Une collecte que le gérant américain réalise auprès de la clientèle des particuliers, via des partenariats avec des plateformes de courtage, mais aussi des institutionnels. « Grâce à la taille atteinte par certains de nos produits – nous avons 8 ETF qui dépassent le milliard de dollars sous gestion –, nous pouvons approcher des investisseurs de niveau institutionnel, comme des family offices ou des caisses de retraite », a précisé Salvatore Catalano. Le marché hexagonal, en particulier, lui semble prometteur : un responsable des ventes pour la France vient ainsi d’être nommé, en la personne d’Adyl Bou.
