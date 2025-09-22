  
Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil ETF VanEck a doublé ses encours européens depuis le début d’année

VanEck a doublé ses encours européens depuis le début d’année

La moitié de ses quelque 6 milliards d’euros de collecte a été apportée par son ETF sur la thématique de la défense.
Publié le
Séverine Leboucher
ETF

Depuis le début d’année, les investisseurs européens se sont massivement exposés aux valeurs de la défense et cela profite aux fournisseurs d’ETF qui se sont précocement positionnés sur cette thématique. C’est le cas du gérant américain VanEck dont l’ETF VanEck Defense UCITS ETF (ISIN : IE000YYE6WK5), lancé en mars 2023, domine le segment avec 6,2 milliards d’euros d’actifs, selon les données de Trackinsight. Depuis janvier, il a collecté près de 3 milliards d’euros. Un succès qui permet à VanEck de passer, en moins de 9 mois, de la 16ème à la 12ème place du classement des fournisseurs d’ETF européens en termes d’encours. « Nous avons l’ambition d’entrer dans le top 10 », a déclaré Salvatore Catalano, directeur France & Monaco et responsable des ventes pour l’Italie chez VanEck, lors de la première conférence de presse organisée par le gérant à Paris ce 19 septembre.

Présent depuis 2015 en Europe, l’Américain a vu ses encours bondir de 12,7 à 23 milliards d’euros entre fin 2024 et le 19 septembre 2025. Une progression qui reflète à la fois une collecte dynamique (5,8 milliards) et un effet marché très positif pour quelques stratégies porteuses, au-delà de la seule thématique de la défense. Dans un climat de forte incertitude, son ETF sur les actions à dividendes, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN : NL0011683594) a capté 1,8 milliard d’euros depuis le début d’année, pour un peu plus de 3 milliards sous gestion. Quant à son ETF sur la thématique de l’énergie nucléaire et de l’uranium, VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN : IE000M7V94E1), il a dépassé le milliard d’euros d’encours, profitant des questionnements en matière de sécurité énergétique.


Une collecte que le gérant américain réalise auprès de la clientèle des particuliers, via des partenariats avec des plateformes de courtage, mais aussi des institutionnels. « Grâce à la taille atteinte par certains de nos produits – nous avons 8 ETF qui dépassent le milliard de dollars sous gestion –, nous pouvons approcher des investisseurs de niveau institutionnel, comme des family offices ou des caisses de retraite », a précisé Salvatore Catalano. Le marché hexagonal, en particulier, lui semble prometteur : un responsable des ventes pour la France vient ainsi d’être nommé, en la personne d’Adyl Bou.

Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
25 septembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire

Plus d'articles du même thème

A la Une

Croissance

L’industrie mondiale des ETF approche les 18.000 milliards de dollars sous gestion

Il s'agit d'un record, porté principalement par trois grands fournisseurs.
19 septembre 2025 à 4:59 PM
 · 
Valérie Riochet

Contenu de nos partenaires

  • WisdomTree.jpg
    PARTENARIAT
    Par Wisdom Tree

    Perspectives des matières premières : Résilience face au réalignement de l'année du Serpent

  • Woman in laboratory looks at soil with sprout
    PARTENARIAT
    Par Natixis Investment Managers

    Private Equity : ces fonds Evergreen qui équilibrent les contraintes de liquidité et les exigences de rendement

  • captureAlteryx.png
    PARTENARIAT
    Par Alteryx

    « L’Alteryx Analytics Summit sera l’évènement phare dédié à l’usage de la donnée dans les entreprises »

  • 600px600px.png
    PARTENARIAT
    Par ALTAROC

    Comment les investisseurs institutionnels bâtissent leur portefeuille en Private Equity ?

  • Agefi DC Power Constraints.jpg
    PARTENARIAT
    Par Principal Asset Management

    Comment les opérateurs de data centers alimentent l'IA

  • GettyImages-1434475581_900x500px.png
    PARTENARIAT
    Par Fidelity

    Les ETF actifs bousculent les critères de choix des investisseurs

  • Final pokemon image validated.png
    PARTENARIAT
    Par AMUNDI ETF

    Une opportunité trop grande pour être ignorée : le secteur de la défense en plein essor en Europe

A lire sur ...
beymedias-1.svg
  • Colons 22/09/2025 Airault
    Grignotage

    Comment Netanyahu sape la solution des deux Etats

    Pascal Airault
    Les nouveaux projets de colonies visent à couper la Cisjordanie en deux, rendant impossible la création d'un Etat palestinien ayant Jérusalem-Est comme capitale
  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025

    Wall Street reprend son souffle après une série de records

    l'Opinion (avec AFP)
    Washington - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, s’accordant une pause dans sa nette progression du mois de septembre, à quelques jours de la publication d’un indice d’inflation aux Etats-Unis scruté par la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,35%, l’indice Nasdaq perdait 0,11% et l’indice élargi S&P 500 reculait de 0,19%. Nasdaq © Agence France-Presse
  • 40645 / 40645

    Développement durable : Vienne valse avec les meilleurs

    Cécile Desjardins
    La capitale autrichienne, qui vise le zéro carbone en 2040, développe actuellement d’importantes infrastructures, en cohérence avec son plan climat et une politique de tourisme raisonnée