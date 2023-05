Amundi procède à de grands changements pour un de ses ETF sur la Chine

Toilettage complet pour un des ETF sur les actions chinoises d’Amundi. La société de gestion du Crédit Agricole a en effet annoncé courant mai aux porteurs de parts de l’ETF «Amundi MSCI China» que ce véhicule allait changer rien de moins que d’indice de référence, de nom et de méthode de réplication. La date d’effet est programmée pour le 12 juin.

Ainsi, le compartiment Amundi MSCI China va devenir Amundi MSCI China Tech ESG Screened. L’indice de référence passe du MSCI China H Index à MSCI China Tech IMI All SHare Stock Connect ESG Filtered Index.

Le processus de gestion passe d’une réplication indirecte à une réplication directe, ce qui pourrait lui enlever la possibiité d'être éligible au PEA (plan d'épargne en actions). Et le gestionnaire de placements d’Amundi Asset Management à Amundi Japan Ltd.

Enfin, l’ETF sera classé «article 8" selon le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et non plus «article 6".

Dans une lettre aux porteurs, Amundi explique que l’indice MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Filtered Index, est «un indice d’actions composé de titres d’entreprises liées au développement de nouveaux produits et services issus de l’innovation technologique, qui aboutissent à des avancées dans des domaines comme Internet et la numérisation, la mobilité, la technologie autonome, l’automatisation industrielle et la santé numérique, tout en excluant les sociétés impliquées dans certaines activités commerciales controversées ou ayant des scores de controverse ESG MSCI ou des notations ESG MSCI relativement faibles».

L’actuel indice de référence, MSCI China H Index, est très exposés aux valeurs financières et pétrolières chinoises.

L’encours de l’ETF est d’environ 89 millions d’euros.