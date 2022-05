Les actionnaires de TotalEnergies valident la stratégie climat malgré des contestations

Les actionnaires de TotalEnergies ont validé mardi la stratégie environnementale du groupe, en dépit de l'appel de plusieurs ONG à voter contre «le faux plan climat de TotalEnergies».

La résolution «Sustainability & Climate 2022 Progress Report» a été adoptée à 88,9%. «Après 92% l'an dernier, les actionnaires soutiennent la stratégie mise en œuvre par TotalEnergies à une très large majorité», a commenté Patrick Pouyanné, le président-directeur général du groupe.

Ce vote consultatif ne devrait cependant pas éteindre le débat autour des objectifs climatiques de l'énergéticien. Plusieurs investisseurs institutionnels avaient indiqué qu'ils voteraient contre la résolution.

Début avril, une coalition de douze investisseurs avaient déposé un projet de résolution demandant à TotalEnergies de fixer des objectifs climatiques «selon un cadre exigeant et ambitieux». Ce projet de résolution a été retiré, TotalEnergies s'étant notamment engagé à publier des objectifs de réduction absolue et relative des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court et moyen terme et à soumettre annuellement sa stratégie climat au vote consultatif de ses actionnaires.

En revanche, une seconde coalition, menée par le gestionnaire néerlandais MN, a relevé le niveau d'exigence en demandant au pétrolier français de «fixer et publier des objectifs cohérents avec l'accord de Paris». TotalEnergies s'est refusé à inscrire cette résolution car, selon lui, «elle empiète sur la compétence d'ordre public du conseil d'administration de fixer la stratégie de la société».

«La transposition de l'Accord de Paris dans les statuts des entreprises ouvrirait un champ juridique de contestations possibles immense et dangereux», a estimé Patrick Pouyanné mercredi.