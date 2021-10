Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de médias et de marketing Reworld Media, qui édite notamment Grazia, Auto Plus, Science et Vie et Top Santé, a annoncé lundi être en négociations exclusives pour acquérir la totalité du capital de meltygroup, spécialisé dans l'infotainment, et de Melty, son média en ligne pour les 12-30...