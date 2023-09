Thomas Devedjian quitte Suez pour Diot-Siaci

Dix-huit mois, un an et demi pile, c’est la durée pendant laquelle Thomas Devedjian aura occupé le poste de directeur financier de Suez. Le spécialiste de la gestion de l’eau et des déchets a annoncé son départ au 31 octobre «pour saisir une nouvelle opportunité au sein d’un grand groupe financier». Le groupe assure que son successeur sera annoncé prochainement.

Sa destination n’est, elle, pas restée un mystère, Diot-Siaci dévoilant dans la foulée l’arrivée dès le 1er novembre de Thomas Devedjian en tant que directeur général corporate stratégie et développement. Il prendra ainsi en charge les fonctions «finance, stratégie, digital, M&A, juridique et environnement de travail», précise le courtier en assurance des entreprises.

A lire aussi:

Le nouveau venu succède à Frédéric Van Roekeghem, qui occupait ces fonctions depuis le rapprochement entre Diot et Siaci Saint-Honoré en 2021 et qui «accompagne cette transition et poursuit ses fonctions dans le groupe» en tant que conseiller de la présidence et membre du comité stratégique. Comité qu’intègre Thomas Devedjian, tout comme le comité exécutif présidé par le directeur général Cédric Charpentier.

Diplômé de Sciences Po, de HEC et de l’ENA, Thomas Devedjian occupait avant de rejoindre Suez en mai 2022 le poste de directeur financier d’Eramet. Il a commencé sa carrière à la direction générale du Trésor avant d’être conseiller technique au cabinet de plusieurs ministres de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, devenir directeur des investissements chez Eurazeo puis rejoindre le Fonds stratégique d’investissement (FSI, intégré à Bpifrance).