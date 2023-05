Oliver Wild a été réélu président de l’Amrae

L’assemblée générale de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (Amrae) a le 16 mai renouvelé sa gouvernance. Olivier Wild, par ailleurs responsable des risques et des assurances de Veolia, a été réélu président. Frédéric de Serpos, directeur des assurances et de la gestion des risques du groupe Casino, fait son entrée au sein du conseil d’administration. Dont deux membres ont été réélus : Alain Ronot (directeur des risques et des assurances de Capgemni) et Stéphane Yvon, directeur politiques d’assurances et assurances de personnes d’EDF. Enfin, Benoît Vraie, responsable gestion des risques et qualité chez Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), rejoint le comité exécutif de l’association, constitué de six membres du conseil d’administration.

Lors de l’assemblée générale, Oliver Wild a souligné la progression l’an dernier de 11% du nombre d’adhérents de l’association ainsi que la réussite des trentièmes Rencontres du risk management ayant rassemblé plus de 3.200 participants. Le président a également tenu à saluer les avancées des travaux des commissions, des groupes de travail avec la Direction Générale du Trésor sur les captives d’assurance et de réassurance et sur l’assurance cyber.

La création de la Fédération française des captives d’assurance figure d’ailleurs à l’agenda du semestre en cours. L’Amrae entend bien amplifier en 2023 sa pédagogie sur la culture de la gestion des risques. Passant par le renforcement de l’écoute et de l’accueil de ses membres et de ses parties prenantes, notamment avec la toute récente ouverture de la Maison du risk management. Rendez-vous Boulevard Sébastopol au cœur de Paris.