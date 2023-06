Notation - Rémy Estran-Fraioli est nommé président de l’Eacra

L’assemblée générale de l’association européenne des agences de notations (European association of credit rating agencies, Eacra) a porté à sa présidence pour un mandat de trois ans Rémy Estran-Fraioli. Ce dernier est le directeur général du pôle notations crédit, analyse et recherche d’EthiFinance. Il est expert en modélisation et en gestion des risques financiers et extra-financiers.

Fondée en 2009 à Paris, l’Eacra se présente comme une «plateforme de coopération» entre les agences de notation crédit européenne. L’association «s’efforce de favoriser la transparence, de développer des normes communes et d’améliorer la compréhension des notations de crédit au sein de la communauté financière et du grand public». Vaste programme. L’Eacra compte neuf membres actifs : AM Best, Assekurata Ratings, Capital Intelligence, Cerved Rating Agency, Creditreform Rating, EthiFinance Ratings, Fedafin, JCR Eurasia Rating et Nordic Credit Rating.

Pluralité

«Notre pluralité est une force pour relever des défis et problématiques communs», selon son nouveau président, qui évoque «des modèles d’affaires variés, des spécialistes et des généralistes, présents mondialement ou concentrés sur des marchés ou des lieux spécifiques».