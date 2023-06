Les financiers d’entreprise ardemment courtisés

Le Top 3 des priorités des directions financières pour 2023 ? Le pilotage de la performance, la gestion du cash à court terme et la gestion des talents. Celle-ci s’effectue « dans un contexte de tension accrue (...) pour les profils finance, et compte tenu du besoin de développer de nouvelles compétences » – en data, technologies de l’information (IT) et responsabilité sociétale des entreprises (RSE) notamment –, exposent PwC France et Maghreb et l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), dans la 11e édition de leur enquête du 17 novembre (1).

« Après avoir été un peu freiné durant l'épidémie de Covid-19, le marché de l’emploi est redevenu extrêmement dynamique », appuie Chloé Boillot, directrice des recrutements finance et comptabilité chez Fyte, cabinet de recrutement positionné sur le middle management du groupe Morgan Philips. Qui confirme une chasse aux compétences en informatique et bases de données avancées et des besoins de recrutement conséquents en contrôle de gestion et comptabilité.

La tranche des trois à cinq ans d’expérience atteint presque, désormais, le niveau de rémunération des profils de plus de dix ans d’expérience CHLOE BOILLOT, directrice des recrutements finance et comptabilité chez Fyte

Une situation compliquée pour les employeurs, car « le vivier de nouveaux candidats sur ces fonctions se réduit, tandis que le turnover s’accélère, certains salariés n’hésitant pas à changer de structure au bout de six mois à deux ans ». Avec des prétentions salariales nettement plus hardies dans la tranche des trois à cinq ans d’expérience, « où l’on atteint presque, désormais, le niveau de rémunération des profils de plus de dix ans d’expérience », observe-t-elle.

Il faut dire que les dernières NAO (négociations annuelles obligatoires) n’ont pas été pleinement satisfaisantes, si l’on en croit une autre enquête du cabinet Walters People parue mi-avril sur l'état d’esprit des professionnels des fonctions supports et financières (2). Si 55 % des profils financiers interrogés ont perçu une augmentation en 2023, 46 % de ces derniers l’estiment inférieure à leurs attentes. Parmi ces insatisfaits, 71 % envisagent d’ailleurs de changer d’emploi – dans les trois prochains mois pour 35 % d’entre eux. Toujours selon cette enquête, la rémunération demeure le critère de satisfaction le plus important (57 %), devant le trajet domicile-travail (35 %) et des modalités de travail flexibles (32 %).

Recruter par tous les moyens

De fait, les candidats ont tendance à mener la danse avec plusieurs offres d’emploi en poche et le désir de télétravailler sur des missions qui ont aussi du sens, ajoute Chloé Boillot. Les employeurs doivent être réactifs : « S’ils tergiversent trop, leurs postes restent vacants. »

Cette dynamique de mobilité stimule également l’activité de chasse de têtes – axée sur le top management. « Les entreprises cherchent à recruter par tous les moyens, ce qui enchérit les packages de rémunération et alimente le turnover », commente Aurélie Muller, directrice de la practice finance de Morgan Philips Executive Search, qui reconnaît « une petite ‘bulle spéculative’ sur un marché de candidats ». L'étude réalisée par le groupe sur les salaires en finance et comptabilité 2023 (3) fait d’ailleurs état de rémunérations globalement très attractives (voir le tableau).

Même dans le management de transition – où les principaux besoins de la fonction finance portent actuellement sur des postes de directeur administratif et financier (DAF), directeur comptable et directeur trésorerie, selon Xavier Bézio, directeur général de cette activité chez Morgan Philips –, « les taux journaliers moyens connaissent une envolée, dit-il. Les nouveaux managers de transition s’efforcent d’ailleurs d’intégrer dans leur calcul tous les avantages dont ils bénéficiaient auparavant en tant que salariés ».

Associée et consultante services financiers - directions financières chez Odgers Berndtson, Danielle Nassif effectue l’essentiel de ses missions d’executive search sur des postes haut de gamme de chief financial officer (CFO) ou directeur administratif et financier (DAF) de groupes cotés, de filiales françaises de groupes internationaux ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Un peu plus rarement, sur des fonctions de DAF adjoint et de directeur du contrôle de gestion.

« Le niveau de fixe des profils internationaux, dont certains ont la casquette de DG finance, a été réévalué ces dix-huit derniers mois, constate-t-elle. Pour ceux qui sont membres du comité exécutif, en fonction de leur séniorité, de la taille de structure, la complexité du poste, etc., il peut être compris entre 170.000 et 300.000 euros annuels. Auxquels s’ajoute un variable, qui représente entre 20 % et 30 % du fixe. Les plans d’intéressement à long terme (long-term incentive plans ou LTIP) sont quasi systématiques dans les packages de rémunération et sont, en moyenne, équivalents à la partie variable. »

Pour les DAF, l’accent est mis sur la dimension ‘business partner’ DANIELLE NASSIF, associée et consultante services financiers - directions financières chez Odgers Berndtson

Pour les professionnels du recrutement, en tout cas, la fonction DAF a nettement pris de l'épaisseur. Au-delà de la gestion des problématiques financières de l’entreprise, il s’agit surtout de « piloter plus finement et plus efficacement la performance, estime Danielle Nassif. L’accent est mis sur la dimension ‘business partner’. On attend des candidats qu’ils soient en mesure de définir la stratégie avec le président-directeur général et qu’ils sachent partager cette vision. Ce qui implique aussi une capacité à communiquer avec de l’impact et du leadership. Tant vis-à-vis de leurs équipes en interne que des actionnaires et même du marché. C’est désormais une compétence essentielle. »

Discours similaire chez Morgan Philips : « Entre deux DAF, les soft skills feront la différence. Ce qui importe, c’est l’agilité et cet état d’esprit de partenaire de la direction générale et des directions métier », insiste Xavier Bézio. Une appétence pour les sujets IT est aussi bienvenue, car « la digitalisation de la fonction finance est primordiale pour gagner du temps sur toutes les tâches chronophages, ajoute Aurélie Muller. Il faut savoir porter ce type de projet, discuter avec les intégrateurs d’ERP (enterprise resource planning), expliquer le changement, etc. ».

Créativité et efficacité

Par le jeu des fusions-acquisitions, les détenteurs de postes clés au sein des directions financières peuvent aussi être amenés à intervenir sur des sujets transverses et internationaux. Ce qui implique de parler anglais : « On a, par exemple, besoin de directeurs comptables parfaitement bilingues pour gérer des centres de services partagés », illustre-t-elle. « Il faut aussi être capable d’appréhender de nouvelles cultures pour travailler dans les entreprises qui passent sous actionnariat étranger ou les sociétés étrangères qui s’implantent en France », ajoute Xavier Bézio.

Pour Aurélie Muller comme pour ce dernier, cependant, les véritables points d’attention sont actuellement « la créativité et l’efficacité dans la gestion de la trésorerie et la recherche de financement ». « Il n’est plus question, pour les DAF, de brider le business, comme ils pouvaient le faire auparavant, précise-t-il. On attend d’eux qu’ils apportent des solutions, en s’approchant, le cas échéant, au plus près de la ligne rouge. Mais sans la dépasser ! »

(1) « Garder le cap face à l’incertitude », enquête menée auprès de plus de 250 directions financières issues de dix secteurs d’activités.

(2) Enquête menée fin mars 2023 auprès de plus de 1.000 professionnels issus des fonctions support et financières des entreprises.

(3) Etude des salaires des fonctions en finance et comptabilité 2023 de Fyte et Morgan Philips Executive Search (sur la base d’entretiens candidats et des missions réalisées au cours des douze derniers mois). ■

DE GRANDES DIFFÉRENCES SELON LES SECTEURS

Si le salaire médian des cadres en poste (fixe + variable) tous métiers confondus s’établit à 51.000 euros annuels en 2022, selon l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), celui des directeurs administratifs et financiers (DAF) et des directeurs comptables s'élève à 75.000 euros – 46.000 euros pour le 1er décile (10 % des salaires sont inférieurs), 122.000 pour le 9e décile (10 % des salaires sont supérieurs). Et 54 % des professionnels occupant ces fonctions touchent une part variable. Mais en fonction des secteurs d’activité, certains sont beaucoup mieux lotis que d’autres. La rémunération médiane la plus haute grimpe ainsi à 92.000 euros dans l’agroalimentaire et dans le commerce interentreprises (contre 61.000 euros dans les activités juridiques et comptables, ainsi que dans la santé et l’action sociale, en bas de l'échelle). En outre, le 9e décile bondit à 153.000 euros dans le secteur chimie, caoutchouc, plastique et à 150.000 euros dans celui de la mécanique et métallurgie.

Source : Recueil d’informations statistiques : « Les salaires des cadres dans 111 familles de métiers », Apec, novembre 2022.