Laurent Chenain pilote le financement des entreprises et des LBO chez CA CIB

Crédit Agricole CIB annonce ce 31 mai la nomination de Laurent Chenain au poste de responsable de corporate & leveraged finance à compter du 1er juin 2023. Le pôle regroupe les activités de financement et de conseil à destination des clients entreprises, des LBOs et du secteur télécoms.

Ce pur produit maison, qui a débuté sa carrière en 1988 chez Indosuez, a d’abord travaillé dans les financements de projets de la banque, avant de rejoindre l’activité financement d’acquisitions/LBO en 2000. Il avait pris la direction de cette activité pour la France en 2003. En 2012, Laurent Chenain a été nommé responsable mondial de la direction de l’immobilier et de l’hôtellerie. Depuis 2018, il occupait la fonction de responsable mondial des activités de financement du commerce international et de banque transactionnelle (international trade and transaction banking).

Il sera rattaché à Jean-François Balaÿ, directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, et reste membre du comité de direction de la banque. Il succède à Jamie Mabilat qui a rejoint l’Italie en qualité de responsable pays (senior country officer) en février 2023.