Placements de trésorerie : un nouveau printemps

Le rude hiver des taux d’intérêt négatifs a duré plusieurs années pour le trésorier d’entreprise pouvant se permettre de réfléchir à la question du placement d’une trésorerie excédentaire. Mais la source jaillit de nouveau, le bourgeonnement des rendements positifs est effectif, très concrètement dans le sillage du relèvement des taux directeurs des banques centrales. Si le trésorier peut sur ce thème au moins se réjouir, encore lui faut-il connaître la gamme des supports disponibles aux tonalités diverses. D’autant que « si la hausse des taux était anticipée, son ampleur et sa vitesse ont surpris, et ce n’est pas terminé. Le trésorier doit plus que jamais faire son marché pour dénicher les meilleures offres » correspondant à ses besoins dont son acceptation du risque, note Marc Tempelman, cofondateur de la fintech Cashbee. « Le brutal retour des rendements positifs est un changement de paradigme, comparable à celui de 2014-2015 quand ils étaient passés en négatif », selon Cyril Merkel, président de la commission placements de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE).

Qui expose « le triptyque auquel doit se conformer le trésorier en matière de placements : sécurité, liquidité, rentabilité ». Dans l’ordre. Tout découle de cette trinité. Au commencement est le cash pur, roi de la sécurité et de la liquidité mais peu rémunérateur. Directeur général du courtier en placements de trésorerie Pandat Finance, David Guyot évoque « des taux de marché pour le compte courant pouvant osciller entre 0,25% et 1%, nous pourrions nous diriger vers 2% ». Tout de même. Le cash reste privilégié selon l’enquête mensuelle de Rexecode auprès des adhérents de l’AFTE (voir le graphique). Il obtient haut la main la meilleure note. Mais cette dernière enquête publiée a concerné des réponses collectées quelques jours avant mi-septembre. Une éternité. La prochaine enquête est attendue le 17 octobre. « En toute logique économique, le cash devrait perdre davantage de terrain. Pour l’heure, il faut une loupe pour distinguer l’évolution engagée », indique Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. « Les trésoriers sont pourtant habituellement très réactifs », précise-t-il, avançant comme « possible argument de cette résistance du cash une extrême prudence dans un contexte économique compliqué ».

Au-delà du cash apparaissent ses équivalents. Ainsi qualifiés comptablement s’ils respectent la possibilité d’une récupération totale et quasiment immédiate, pour un montant présentant une faible volatilité. Liquides et sûrs en somme. Le classement de placements en « cash equivalent » doit être validé par le commissaire aux comptes, il permet à la société de présenter un profil de dette plus séduisant puisque le montant de tels placements peut être déduit de la dette brute pour communiquer sur une dette nette allégée. Ces équivalents de trésorerie retrouvent naturellement aujourd’hui des couleurs en termes de rendement. C’est le cas du dépôt ou compte à terme bancaire (CAT/DAT). Le préavis de sortie de 32 jours ne le prive pas de son statut d’équivalent de trésorerie. La fidélité y est encouragée par une rémunération progressive par paliers, « plus de 2% en moyenne aujourd’hui la première année », selon le patron de Pandat. Pour parer aux besoins inattendus de sortie partielle et préserver la croissance de rémunération, Marc Tempelman conseille de diversifier les supports, « mieux vaut 5 CAT d’un million d’euros qu’un seul de 5 millions ».

Surtout, l’heure est à la renégociation, « nous accompagnons nos clients dans cette démarche, plaide le patron de Pandat, le mouvement s’est enclenché en septembre, cela va bien occuper nos journées pendant quelque temps encore ». Un dynamisme bienvenu alors que le courtier vient de dévoiler, à l’occasion de l’entrée de ses tout nouveaux actionnaires minoritaires Apax Partners et Bpifrance, rien de moins qu’un objectif de triplement en cinq ans de son chiffre d’affaires. Des pourparlers au cas par cas, « il s’agit de pratiques commerciales, propres à chaque société et à chaque banque, dont l’appétit pour les dépôts, et donc la nécessité de les rémunérer, varie », souligne Daniel Biarneix, président de l’AFTE .

La guerre des dépôts est-elle ouverte, à coup de (dizaines de) points de base ? Les avis sont partagés. Marc Tempelman reconnaît des « tensions », David Guyot « le moteur d’adaptation de la forte concurrence », quand Warren Bellaloum, vice-président de la commission placements de l’AFTE, estime qu’« au regard des tombereaux de liquidités encore présentes sur le marché, les banques n’ont pas besoin de se battre pour nos dépôts ». Il pointe, côté entreprise, le choix qui peut être fait de « privilégier les établissements principaux ou ‘core banks’ dans le cadre d’une relation bancaire globale, même si elles ne présentent pas toujours le meilleur rendement de placement ». Ce qui ne doit pas empêcher le trésorier d’être vigilant sur le risque de contrepartie, précise Warren Bellaloum : « Cela vaut pour tout produit, dès lors que vous confiez de l’argent à quelqu’un il faut s’assurer de son standing. » Daniel Biarneix précise la préconisation de l’AFTE : « Nous recommandons à l’entreprise de scinder chaque sujet de la relation bancaire afin de favoriser une saine concurrence, plus il y a de considérations groupées de produits, plus c’est difficile d’y parvenir. » Au service avant tout des PME, Marc Tempelman, chez Cashbee, met de son côté en lumière « la plus grande réactivité des banques spécialisées dépourvues de réseau d’agences, comme notre partenaire My Money Bank : pour elles, attirer les dépôts est stratégiquement important, leur rendement doit être un avantage distinctif ». Cashbee a dévoilé le 22 septembre un relèvement des taux du compte à terme Cashbee Pro concocté par son partenaire, à 1,5% sur 6 mois, 2,25% sur 12 mois et 2,5% sur 5 ans.

Autre ingrédient du mix de placement, les fonds monétaires (lire ‘La parole à...’), dont les rendements viennent également de retrouver le territoire positif. « De sérieux concurrents des dépôts à terme, selon Daniel Biarneix, ils sont une grande force de la Place financière de Paris. » « Chasseurs d’aubaines », comme les qualifie Corynne Roux-Buisson, responsable de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Managers, les gérants monétaires « privilégient la liquidité quotidienne et garantissent la préservation du capital et la réduction des risques par une grande diversification dans le choix des émetteurs », quand la contrepartie d’un dépôt à terme bancaire est unique. Pas de doute à ses yeux, en matière de gestion d’actifs, « le grand gagnant de la hausse des taux en 2022 sera l’investisseur monétaire, dans un contexte où toutes les classes d’actifs délivrent des performances négatives ».

Attention, la lecture des lignes qui suivent est déconseillée aux âmes sensibles. Elles explorent l’au-delà de l’équivalence de trésorerie, quand en quelque sorte le placement se fait investissement, quand « le pilotage de besoin en fonds de roulement (BFR), pour lequel les exigences comptables sont élevées, cède la place à l’épargne d’entreprise ». C’est ainsi que Thomas Fonsegrive, directeur général de Marigny Capital, définit son terrain de jeu, là où il assure apporter de la valeur aux corporates avec les produits structurés par le biais de conventions signées avec une trentaine de banques de financement et d’investissement. A une obligation de maturité 3 mois à 12 ans émise par la banque pour chaque produit, dans le cadre d’un programme global d’émission, est associé un sous-jacent, typiquement une action ou un taux d’intérêt. Toute mécanique est possible, garantissant par exemple un coupon obligataire jusqu’à un certain seuil de repli du cours de l’action. « Il s’agit avec la structuration de gagner plus qu’avec le dépôt à terme, et plus la maturité est grande plus l’écart est significatif », relève Thomas Fonsegrive. « Cela relève heureusement davantage de l’optimisation du couple risque/rendement espéré par le client que du jeu de hasard. Notre métier est de construire le produit qui va lui offrir le plus de scénarios favorables, du très défensif au très agressif. Le relèvement des taux d’intérêt augmente ainsi largement le champ des possibles », lance le dirigeant de Marigny Capital. « Ces produits liquides sont complémentaires des autres placements pilotés par le trésorier », ajoute-t-il. « Certains trésoriers peuvent ainsi chercher à capter du rendement, pour une part structurellement de long terme de la trésorerie », selon David Guyot, Marc Tempelman notant que « les produits structurés, il y en a de tous les goûts et de toutes les couleurs, y compris bien entendu avec garantie du capital ». « Il y a toujours eu beaucoup de propositions sur les structurés, mais peu de corporates ont franchi le pas, du simple fait de l’exclusion de l’équivalence de trésorerie », rappelle Cyril Merkel. « Ce sont souvent de produits complexes, ils nécessitent du temps de compréhension et des connaissances tant financières que comptables, c’est pour cela également que le trésorier reste prudent et privilégie des produits vanille, ajoute Warren Bellaloum. Leur usage doit en tout cas être formellement validé, notamment par la direction générale. »

Que dire alors du placement en crypto-actifs ? « On y vante l’espérance de gains illimités… mais la perte en capital peut être totale », note Cyril Merkel. C’est donc visiblement un avis négatif. « Il y a peu, on se creusait les méninges pour limiter la rémunération négative. Maintenant qu’il existe un socle de rendement positif, la quête de rémunération très élevée mais risquée a encore moins de sens. C’est une faute professionnelle du trésorier que de jouer », assène le président de la commission placements de l’AFTE.