L’Euro contre livre sterling s’oriente à la baisse

Le marché des changes n’a pas réservé de grandes surprises, avec le maintien des tendances des dernières semaines. La paire EUR/USD n’arrive pas à franchir durablement le cap situé à 1,10 (barrière psychologique majeure pour le marché). Il est probable que la paire va continuer d’être en phase de consolidation à court terme, en l’absence de catalyseur à la hausse. Patience, l’objectif à 1,15 est toujours d’actualité. En outre, la livre sterling sort renforcée de la réunion de la Banque d’Angleterre. Le panorama économique s’est éclairci (plus de récession en vue). L’inflation reste un problème. C’est pourquoi le marché prévoit que les hausses de taux vont continuer au moins jusqu’en septembre (taux terminal à 5%). C’est positif pour le GBP. D’où notre positionnement à la vente sur l’EUR/GBP.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.