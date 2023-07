L’écologie s’invite dans la politique de concurrence de l’Europe

Le développement durable s’est imposé comme la priorité des politiques publiques. La transition vers des marchés durables constitue un enjeu majeur pour les entreprises. Quel lien avec le droit de la concurrence ? Compte tenu de la complexité de la transition et des enjeux, la transition vers des marchés durables ne se fera pas en silo, entreprise par entreprise. Cette transition sera collective et, qui dit collectif, dit coopération entre concurrents et donc respect des règles de concurrence. Ce sujet est donc devenu une priorité non seulement pour les entreprises, mais également pour les autorités de concurrence à qui on demande d’infléchir les règles et d’émettre des recommandations au sujet des coopérations durables.

Mais les autorités se trouvent entre le marteau et l’enclume : d’un côté elle sont sous pression des entreprises qui souhaitent obtenir des recommandations claires pour être en conformité avec le droit de la concurrence et de l’autre, elles considèrent que certaines coopérations peuvent cacher des cartels sous couvert d’objectifs louables. Le 1er juin 2023, la Commission européenne a - enfin ! - pris position sur le sujet dans le cadre de ses nouvelles lignes directrices relatives aux accords entre concurrents, en jouant ainsi, selon Margrethe Vestager, « un rôle pionnier dans le débat sur l’écologisation de la politique de concurrence ».

Accords de durabilité

La Commission européenne a publié un nouveau chapitre dédié aux accords de durabilité dans ses nouvelles lignes directrices horizontales. Ces lignes directrices ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite de fournir aux entreprises des orientations pour les aider à évaluer la compatibilité de leurs accords avec les règles européennes de concurrence.

En résumé, les accords de durabilité qui fixent les prix, répartissent les marchés ou la clientèle ou limitent la qualité ou l’innovation sont toujours interdits même s’ils poursuivent des objectifs environnementaux. Dans la plupart des cas, une analyse approfondie des effets de l’accord sur la concurrence est par ailleurs requise. Il est possible de mettre en place un standard environnemental à condition qu’il soit transparent, non-obligatoire, minimum, non-discriminatoire et que l’accord ne donne pas lieu à un échange d’informations commercialement sensibles. Enfin, l’accord ne doit pas entrainer une augmentation significative du prix ou une réduction importante de la qualité. Si tel est le cas, l’accord ne doit pas concerner des participants représentant au total plus de 20% sur chaque marché concerné par le standard.

Timidité de la Commission

La prise de position de la Commission n’est pas aussi novatrice et libérale que les approches déjà adoptées au Royaume-Uni, en Autriche ou aux Pays-Bas. La Commission rappelle d’abord que les règles de concurrence s’appliquent aux accords de durabilité de la même manière qu’à tout autre type de collaboration entre concurrents.

La Commission crée tout de même une zone de sécurité, autorisant certains types de collaborations durables ne produisant pas d’effets négatifs sur la concurrence. Les conditions restent néanmoins strictes. Le seuil en part de marché de 20% précité semble notamment peu compatible avec l’idée même d’une coopération sectorielle. En résumé, une analyse au cas par cas reste de mise, ce qui complexifie l’analyse et affecte la sécurité juridique.

Pas de régime de faveur

Les accords de durabilité ne bénéficient pas d’un régime de faveur. La Commission maintient son approche traditionnelle en ne tenant compte que des bénéfices créés en faveur des consommateurs du marché concerné. Elle aurait pu aller plus loin en prenant exemple sur les autorités néerlandaise et autrichienne qui tiennent compte des bénéfices créés par les accords de durabilité pour la société dans son ensemble comme la réduction des émissions de CO2 (ou comme l’autorité britannique pour les collaborations liées au changement climatique).

En février 2022, l’autorité néerlandaise a, par exemple, autorisé deux accords de coopération entre fournisseurs d’énergie favorisant l’électricité éolienne contribuant à la réalisation des objectifs climatiques et bénéficiant ainsi à la société dans son ensemble. Dans son interview du 11 juillet 2023, Margrethe Vestager justifie la position de la Commission : «les autorités de concurrence ne sont pas équipées et n’ont pas de mandat politique pour équilibrer les divers objectifs d’intérêt général qui vont au-delà du fonctionnement des marchés concurrentiels».

Le retour des lettres de confort

En pratique, comment faire pour obtenir du confort sur la licéité de son accord dès lors que l’analyse reste complexe ?

Depuis quelques mois, des lettres de confort ont été publiées par certaines autorités en Europe. L’autorité néerlandaise a, par exemple, autorisé en juillet 2022 un accord de coopération entre quatre fournisseurs de boissons visant à supprimer les poignées en plastique des packs de boissons. Plus récemment, deux collaborations durables portant sur l’amélioration des salaires dans le secteur de la banane ont été approuvées en Allemagne (janvier 2023) et en Belgique (mars 2023).

La Commission a également remis ce mécanisme à l’ordre du jour en mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Elle encourage les entreprises à la consulter pour obtenir un avis sur la conformité d’un projet d’accord de durabilité au droit de la concurrence.

Le retour des lettres de confort offre indéniablement plus de sécurité juridique aux entreprises, mais encore faut-il que ces dernières soient suffisamment confiantes sur la conformité au droit de la concurrence de leur accord pour accepter de le soumettre à la Commission. En effet, rien ne garantit formellement aux entreprises que la Commission n’ouvrira pas d’enquête et n’imposera pas d’amende. Conséquence : personne ne fait le premier pas.

Sur ce point encore, les autorités de concurrence néerlandaise et autrichienne sont en avance. Les entreprises qui les consultent bénéficient d’une exemption totale d’amende. On peut regretter que la Commission ne fasse pas de même.