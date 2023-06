Cash pooling international, la diplomatie est de mise

« Imaginons que le conflit sino-taïwainais redouté se déclenche, cela serait une erreur professionnelle de ne pas avoir intégré la trésorerie à un cash pooling », annonce tout de go Franz Zurenger, directeur de la trésorerie chez Interparfums (706 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022), spécialisé comme son nom l’indique dans la parfumerie. Le cash pooling, une bonne pratique devenue incontournable pour les entreprises détenant plusieurs filiales, a fortiori à l’international, permet en effet de mutualiser la trésorerie du groupe et de mieux contrôler les liquidités disponibles. Concrètement, les excédents sont centralisés par la maison mère et redistribués en fonction des besoins de chacun, faisant ainsi office de banque interne.

Les bénéfices pour le groupe sont nombreux : optimisation des excédents avec des placements financiers pilotés de manière centrale, attractivités des conditions d’octroi de crédit, homogénéisation de la politique de gestion du cash au sein du groupe… « Surtout, pour une ETI comme nous, cela offre une visibilité parfaite sur notre trésorerie, explique celui qui a développé cette mécanique au sein de cette société du secteur du luxe en 2013. En cas de crise, quand la direction s’inquiète de nos liquidités, je peux leur dire au centime près et en quelques secondes où elles se trouvent et comment les récupérer. »

Des équipes à convaincre

Il est donc essentiel de mettre en place quand tout va bien ce système qui permet de récupérer les excédents. Cela permettra de faire face à une éventuelle crise – financière, politique, guerre, etc. – et, surtout, de profiter d’une accalmie pour prendre le temps de faire preuve d’une pédagogie indispensable au déploiement d’un tel chantier. « Quand je ‘cash-poole’ une filiale, il y a quelque chose qui échappe aux directeurs financiers et opérationnels locaux, et certains y voient une perte de contrôle, poursuit Franz Zurenger. C’est particulièrement sensible aux Etats-Unis, où la culture cash est beaucoup moins automatisée qu’en Europe, et en Suisse. »

Ainsi le trésorier, que l’on imagine aisément jongler avec les chiffres, doit surtout se faire diplomate. Cela a pris deux à trois ans pour Interparfums. Il faut alors expliquer les gains pour le groupe, mais aussi pour la filiale. Cette dernière peut notamment bénéficier de placements plus avantageux. « Très concrètement, les comptes courants sont rémunérés au maximum à 1 % outre-Atlantique ou en Espagne quand j’obtiens du 3 % en France, ce que les directeurs financiers comprennent très bien, expose-t-il. En termes de placement, cela me permet aussi de saisir les opportunités de marché, notamment sur les devises. » En bref, il s’agit bien d’optimisation et non de confiscation.

Chantiers au long cours

Même de grands groupes comme Air Liquide, très matures en la matière, ont pris le temps pour le déploiement de leur cash pooling. Le spécialiste des gaz industriels (30 milliards d’euros de chiffre d’affaires) a en effet procédé en plusieurs étapes : la France, puis la zone euro, au début des années 2000. Et il y a eu ensuite une troisième étape, avec 80 pays. Aujourd’hui, la mécanique est très bien huilée. Au niveau du groupe, deux banques sont en charge du cash pooling, ce qui permet non seulement de sécuriser les flux de trésorerie, mais aussi de faire appel à l’une ou à l’autre en fonction de leurs forces et de leurs offres commerciales. Les entités locales, quant à elles, peuvent choisir leur partenaire dans un catalogue de banques fourni par Air Liquide Finance, afin d’être compatibles avec le cash pool et obtenir des fonds dans la devise de leur choix, sans avoir à négocier avec un tiers.

Deux banques sont en charge du cash pooling mondial du groupe Air Liquide

En effet, c’est l’entité Air Liquide Finance qui collecte les excédents et accorde les financements, grâce à sa trésorerie mutualisée ou en se refinançant auprès de banques et d’investisseurs. « Cette massification permet non seulement de négocier auprès de partenaires extérieurs quand nous avons des besoins de financement, mais également d’utiliser les excédents de trésorerie et de faire des crédits en interne, résume Guillaume Serey, directeur trésorerie et financements du groupe Air Liquide. Cela permet de conserver le spread de financement en interne du groupe sans avoir à le verser à un tiers, mais aussi d’alléger la charge administrative pour les dirigeants de filiales. »

Ces derniers n’ont pas à se préoccuper de savoir s’ils seront capables ou non de payer leurs fournisseurs à la fin du mois. Ils peuvent alors se concentrer sur l’opérationnel. « Mais il y a une contrepartie, annonce-t-il. En effet, cette facilité de trésorerie offerte à nos entités peut nuire à la culture du cash. » En d’autres termes, il faut veiller à ce que les facilités de trésorerie en interne ne nuisent pas à la responsabilisation de chacun sur la gestion de ses liquidités qui peuvent ainsi sortir des radars au quotidien. « Nous sensibilisons donc les dirigeants de filiales, notamment en établissant des limites (encours maximums) qui déclenchent des alertes et en ajustant les objectifs managériaux », conclut Guillaume Serey.■

FISCALITÉ : AVOIR L’HUMILITÉ DE DOUTER

« Les trésoriers nous signalent que les contrôles fiscaux sont en augmentation sur les cash pooling », alerte Franz Zurenger, administrateur de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE), en plus de son poste de directeur de la trésorerie d’Interparfums. Une erreur en la matière peut vite être perçue comme une fraude aux prix de transferts, dans un contexte réglementaire complexe et changeant, et provoquer un redressement coûteux. Le trésorier doit donc se montrer très humble et savoir bien s’entourer. L’AFTE propose à cet effet des rencontres entre professionnels et des fiches de droit fiscal pays par pays. « Cette documentation et mes recherches me permettent de faire une proposition de contrat de cash pool avec une filiale, que je fais ensuite valider par des juristes internes ou des avocats spécialisés », témoigne Franz Zurenger.