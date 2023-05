Valorem salue le soutien bancaire

Valorem, opérateur indépendant d’énergies vertes, du développement à l’exploitation-maintenance, souligne poursuivre son engagement pour la transition énergétique, avec le financement de plus de 100 MW pour sept nouveaux projets de parcs éoliens en France au cours des douze derniers mois. Ces parcs représentent plus de 260 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 54.000 foyers français.

Mais le groupe souhaite en partager les lauriers, évoquant «un succès construit grâce au travail collectif entre les équipes de développement Valorem, nos partenaires bancaires et nos conseils». De fait, Valorem pointe que les nouveaux parcs représentent des investissements dépassant 175 millions d’euros, dont 150 millions de dette, investissements déployés «dans un environnement économique complexe, entre pressions inflationnistes importantes, volatilité sur les marchés financiers et cadre réglementaire incertain». Le groupe salue donc les «relations de confiance» avec des partenaires bancaires «qui nous accompagnent et soutiennent nos projets». Et l’opérateur énergétique donne des noms, tenant à remercier Bpifrance, Unifergie (filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring), les caisses régionales du Crédit Agricole et en particulier celle d’Aquitaine, ainsi que LCL.

Fondation

Valorem ne manque pas de préciser que ces partenaires ont reversé une partie de leurs commissions à sa fondation Watt For Change, qui agit pour lutter contre la précarité énergétique en France.

Les divers conseils, à savoir Watson Farley & Williams, Natural Power, Marsh, Noveo Finance et Ester, sont également vivement remerciés pour le succès des opérations.