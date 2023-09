Valorem franchit le pas du financement vert

«Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire», telle est la raison d’être de Valorem, entreprise à mission depuis 2021. L’opérateur français indépendant de centrales solaires photovoltaïques, hydroélectriques et éoliennes se félicite d’avoir dans ce cadre franchi une nouvelle étape destinée à financer des projets en accord avec le changement de ses statuts. Valorem a de fait émis un Euro PP de 75 millions sous format Green bond.

A lire aussi:

Les fonds seront utilisés pour le financement et le refinancement de projets éligibles verts. «Cette émission inaugurale s’inscrit idéalement dans notre feuille de route stratégique en contribuant à l’essor de notre modèle de développement indépendant», estime le directeur financier Tristan Maes. Qui souligne que «dans un contexte économique incertain, cette réussite constitue une forte marque de confiance pour Valorem et les énergies renouvelables». Confiance dont le coût n’est pas précisé. Le directeur financier estime le coupon «raisonnable en comparaison avec les outils de financement corporate disponibles actuellement et tenant compte de la forte hausse du coût de liquidité ces derniers mois». Et l’émetteur évoque des «investisseurs de renom» et note pouvoir ainsi «diversifier ses sources de financement et soutenir ses fortes ambitions de croissance».

Framework

Valorem précise en outre s’être doté à l’occasion de l’opération d’un cadre de financement obligataire vert ou Green bond framework. Ce dernier a fait l’objet d’une revue externe ou Second party opinion de la part d’EthiFinance.

L’opérateur ayant désormais verdi son financement précise avoir été accompagné pour l’émission de l’Euro PP par la Société Générale en tant qu’arrangeur et coordinateur RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Les cabinets CMS Francis Lefebvre et Allen & Overy ont agi comme conseils juridiques respectivement de l’émetteur et de l’arrangeur.