Une majorité de dirigeants doutent de leur résilience

Si 97% des dirigeants français interrogés par le spécialiste de l’analyse des données SAS (2.414 cadres supérieurs sondés dans 12 pays dont 257 en France) estiment que la résilience de leur entreprise constitue un sujet fondamental pour la vie de leur entreprise, une majorité (54%) émettent des doutes sur leur propre capacité à faire face aux chocs. «Alors que les entreprises accélèrent dans la digitalisation de leurs activités, il est surprenant d’apprendre que des chefs d’entreprise éprouvent un sentiment de vulnérabilité et manquent de solutions pour faire face au changement», pointe Jay Upchurch, vice-président exécutif et directeur des systèmes d’information chez SAS.

A lire aussi:

Inquiets des bouleversements économiques sur leur entreprise, les sondés évoquent trois principaux défis à relever impérativement pour rester pérenne : la sécurité des données (55%), l’innovation technologique (54%) et la productivité (53%).

Sécurité

«Nous devons nous assurer que nous ne présumons pas que le marché restera le même dans trois ans, glisse le responsable technologique d’une fintech interrogée. Nous devrons supposer qu’il y aura des perturbations sur le marché, et nous devons nous assurer que lorsque nous planifions une feuille de route, nous prenons en compte les crises éventuelles qui ne sont pas apparentes à l’heure actuelle». 90% des sondés français estiment dans ce contexte que l’acculturation aux données est un élément crucial de toute stratégie de résilience. La plupart des cadres évoluant dans les entreprises les plus résilientes selon l’indice SAS priorisent l’intelligence artificielle et l’analytique pour leur venir en aide dans les périodes de crise, ce qui leur permet d’assurer la continuité de leurs activités. Ce tout nouvel indice classe les entreprises en trois catégories : résilience forte pour 21% d’entre elles (26% dans le monde), modérée pour 55% (54%) et faible pour 24% (20%). La prise de conscience est réelle mais le chemin de la résilience reste long et sinueux.