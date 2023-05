Shine et GCL partenaires aux côtés des entrepreneurs

La néobanque Shine, acquise en 2020 par la Société Générale, et GCL, réseau national d’experts-comptables et de conseillers en gestion d’entreprise, ont dévoilé un partenariat visant à mieux encore accompagner, grâce à leur complémentarité, les entrepreneurs dans la gestion de leur activité. Le nouvel équipage souhaite capitaliser sur les forces respectives de chacun : «intuitivité, fluidité et rapidité du compte pro» côté Shine, «proximité géographique et humaine et expertise 360°» côté GCL. «Le meilleur des deux mondes», plaident-ils.

Pas de doute pour Nicolas Reboud, directeur général et cofondateur de Shine, ses clients se voient offrir «de nouvelles perspectives de pilotage» en bénéficiant «d’une visibilité accrue sur la santé financière de leur entreprise». «Un entrepreneur doit savoir ce qu’il s’est passé hier, ce qu’il se passe aujourd’hui et ce qu’il se passera demain. C’est pourquoi les experts GCL s’ancrent toujours plus dans une dimension d’accompagnement de leurs clients plutôt que dans la simple gestion comptable», abonde conclut Nicolas Rivet, directeur du développement de GCL. De fait, Shine et GCL indiquent placer la notion d’accompagnement de leurs clients comme partie intégrante de leur ADN.

A lire aussi:

Expert-comptable

Ce partenariat profitera également aux experts-comptables du réseau GCL. En leur offrant des experts comptables automatisés complémentaires à ceux proposés par le réseau, Shine va leur permettre de gagner encore plus de temps sur les tâches chronophages. Ils seront d’autant plus libres de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée, pointent les partenaires.