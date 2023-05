Regate met le cap sur l’Espagne

La plateforme SaaS Regate, qui entend offrir aux équipes finance des TPE-PME et à leurs experts comptables un pilotage automatisé de leurs activités quotidiennes en un point unique, met les voiles. Créée en France en 2020, la fintech annonce son implantation en Espagne. Elle compte aujourd’hui 150 collaborateurs en France et vise une équipe de dix personnes à Barcelone d’ici la fin de l’année. L’objectif est aussi de nouer un partenariat avec un logiciel de production comptable leader sur le marché, à l’image de ce qui a été entrepris avec Sage en France. «Les similitudes avec le marché français de la comptabilité - notamment à travers le rôle clé de l’expert-comptable - et le dynamisme de Barcelone dans l’écosystème Tech ont motivé notre choix», précise Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

Facture électronique en vue

Ce n’est que la première étape d’un développement européen, passant par l’Allemagne ou le Benelux, promet Regate. Ce déploiement est initié notamment grâce à la levée de fonds de 20 millions d’euros réalisée à l’automne dernier auprès des fonds Valar Ventures et 360 Capital.

Les entreprises espagnoles comme les françaises sont concernées par un projet réglementaire de généralisation de la facturation électronique, qui correspond comme le souligne Regate à «une transformation majeure de leurs processus de facturation et un fort besoin d’être accompagnées et outillées». Regate a dans ce cadre déposé un dossier de candidature à l’immatriculation en France en tant que plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).