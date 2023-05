Pleo Factures optimise la productivité de la fonction finance

Pleo Factures, nouvelle solution proposée par la fintech spécialiste des dépenses professionnelles Pleo, est selon cette dernière concçue pour aider les équipes financières à «garder le contrôle sur leurs chiffres». Elle permet, poursuit Pleo, de «gagner du temps, de réduire les erreurs et de fluidifier la gestion des factures» en offrant aux entreprises «une vision plus globale sur leurs flux de trésorerie». L’outil doit ainsi réduire le temps passé sur les tâches administratives, permettant d’améliorer la productivité. La plateforme unique proposée est en mesure de traiter, valider, payer et comptabiliser chaque document. Cela «dans un environnement opérationnel complexe».

Disparates

De fait, Pleo souligne qu’une étude menée par ses soins indique que les équipes financières consacrent en moyenne 10,5 heures par mois, soit 125 heures par an, à la gestion des factures. Plus du tiers, 38%, des entreprises françaises interrogées concèdent se heurter à une surcharge de logiciels et à un trop grand nombre d’outils financiers. Ainsi, «avec des données et des dispositifs disparates, c’est sans surprise que 94% des DAF déclarent avoir reçu au moins une fois des factures en double et 31% d’entre eux ont déjà accidentellement payé deux fois la même facture».

Pleo entend aujourd’hui «transformer la façon dont les paiements sont programmés et automatisés, évitant ainsi les éventuels frais de retard de paiement tout en simplifiant les processus obsolètes». Rien de moins. Mais cela semble d’autant plus utile alors qu’approche l’heure de concrétisation de la réforme réglementaire de généralisation de la facture électronique. Pleo estime aider à la mise en conformité.