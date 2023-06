Libeo et Fygr main dans la main

Libeo et Fygr, spécialistes respectivement du paiement entre entreprises et de la gestion et prévision de trésorerie, font jouer la complémentarité. Les fintechs ont dévoilé un partenariat technologique et commercial destiné à proposer une solution intégrée répondant aux besoins d’anticipation et dé réduction des délais entre décaissements et encaissements au bénéfice des TPE et PME.

A lire aussi:

«Nous avons remarqué que nous partagions de nombreux clients, et plus globalement que les problématiques rencontrées par chacun d’eux étaient très proches, plaide François Menjaud, cofondateur et directeur général de Fygr : comprendre et analyser sa situation financière passée et présente, agir sur cette situation - notamment en pilotant le paiement des fournisseurs et le recouvrement clients - et anticiper les mois à venir pour ne jamais se laisser surprendre». «Nos clients utilisent Fygr pour avoir une vision à 360° (passé, présent, futur) de leur trésorerie. L’une des composantes essentielles de cette bonne gestion de trésorerie consiste à bien piloter son poste fournisseurs », complète le dirigeant. De son côté, Pierre-Antoine Glandier, cofondateur et directeur général de Libeo assure que «la culture et la vision de Libeo et de Fygr sont très proches : fournir des solutions très ergonomiques pour résoudre des problèmes complexes et critiques pour les entreprises».

«De bout en bout»

Les partenaires pointent une initiative salutaire à l’heure où plus que jamais une gestion rapprochée de la trésorerie est cruciale, d’autant plus concernant les postes clients et fournisseurs, afin de prendre des décisions financières éclairées.

Concrètement, les utilisateurs retrouveront leurs données de factures fournisseurs issues de Libeo directement dans Fygr afin d’alimenter les états de trésorerie prévisionnelle. Les données de Fygr seront transmises à Libeo afin d’améliorer les décisions de règlements sur la base d’une vue complète de la trésorerie. Ces deux services, permettant une gestion «de bout en bout» selon les fintechs, sont présentés dans une offre commune à partir de 149 euros hors taxes par mois.