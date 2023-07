Les TPE et PME opposent une bonne résistance aux contraintes conjoncturelles.

L’activité des entreprises ralentit progressivement mais la croissance continue de l’emporter. Avec un solde d’opinions de +12, l’enquête de Bpifrance réalisée en mai et juin auprès de TPE et PME dégage des perspectives d’activité en hausse supérieures à celles en baisse, même si l’écart s’amenuise, après un solde à +24 il y a un an.

Avec quelque 5000 répondants, l’enquête permet d’affiner les tendances au-delà d’une prévision de 1% de croissance moyenne : les prévisions sont négatives à -1% chez les TPE (moins de 10 salariés), celles des PME s’établissent à 2% et elles atteignent 5% chez les PME de plus de 100 salariés. Les PME innovantes anticipent une croissance de +3% et celles sont l’activité est internationale de +4%. « Le ralentissement, après qu’on s’attendait à une croissance de 0% en début d’année, montre qu’il n’y a pas de récession, d’autant qu’il faut le mettre en regard d’une haute activité en 2022 (6% estimés en fin d’année dernière) », commente Philippe Mutricy, Directeur de l’Evaluation des Etudes et de la Prospective chez Bpifrance.

Si le ralentissement est général, il est différencié : le secteur du tourisme confirme son rattrapage avec 8% de hausse d’activité prévus cette année, l’industrie et les services affichant 2% et les entreprises de la construction, du transport et du commerce 0%.

Les contraintes persistent, comme les difficultés de recrutement concernant encore 82% des répondants, à côté de celles d’approvisionnement qui n’ont pas disparu (40%).

Trésorerie confortable

Les entreprises opposent une bonne résilience face au ralentissement et aux contraintes que constituent les hausses de taux et l’inflation. Le solde d’opinion sur la situation de trésorerie depuis six mois s’établit à – 10, en recul de 5 points sur un an seulement et au-dessus de sa moyenne de long terme de -15. Pour conforter leur situation, les TPE et PME ont en effet , pour 46%, utilisé leur PGE en totalité, augmenté leurs prix de vente (22%) et pris des mesures de sobriété énergétique (60%). Par ailleurs, l’accès au crédit reste favorable avec des niveaux d’avant-crise. Certes, le coût du crédit est considéré comme un obstacle à l’investissement pour la moitié des répondants. Résultat, la part des entreprises qui investissent en 2023 reste stable, à 45%, contre 50% avant la crise. Cette année, les investissements verts seraient en hausse.

L’emploi, nouvel enjeu

Pour l’an prochain, les anticipations des dirigeants tablent en majorité sur une baisse d’activité, avec un solde d’opinion de – 5 points sur un an, une dégradation forte étant attendue dans la construction. Ces prévisions sont par principe incertaines. Mais de façon marquante, l’indicateur relatif à l’embauche dégage un solde d’opinion de +14, au-dessus de sa moyenne de long terme. Pour 2024, les embauches ralentiraient mais resteraient relativement dynamiques au regard des perspectives d’activité. « Cette donnée tend à montrer que l’emploi n’est plus la première variable d’ajustement en cas de baisse de la conjoncture, comme c’était le cas jusqu’ici, le comportement des entreprises a évolué », estime Philippe Mutricy.