Les PME craignent de se noyer dans le maelström réglementaire extra-financier

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) s’active sur le front de la transition écologique. Pas pour remettre en cause ses louables ambitions - «tout le monde est d’accord qu’il faudra produire différemment demain d’aujourd’hui», indique son président François Asselin -, mais pour dénoncer le chemin suivi. Et notamment le carcan réglementaire, renforcé à l’horizon par la mise en application de la directive européenne de reporting de durabilité (Corporate sustainability reporting directive, CSRD).

Si les conditions de conformité changent en fonction d’un seuil de plus ou moins de 250 salariés dans l’entreprise, François Asselin clame qu’ «à 250 salariés, on n’est pas une grande entreprise, mais une grosse PME». Pis, «nous sommes tous concernés, a minima, par ruissellement des exigences frappant les plus grandes entreprises, nous sommes dans leur écosystème, et quand le reporting n’est prévu que sur base volontaire, il sera bientôt imposé de fait par pression des parties prenantes des plus petites entreprises».

1.500 points de données

La CPME avance que le cadre réglementaire ne tient pas compte des spécificités des PME. Sans surprise puisqu’aux yeux de ses représentants, les règles sont concoctées à Bruxelles en toute méconnaissance des réalités de terrain. «Nous aimerions que la transition se passe dans la confiance plutôt que la défiance», lance François Asselin.

Typiquement, quand le reporting de durabilité doit pour l’heure passer de façon unilatérale par 12 standards recouvrant 86 indicateurs regroupant eux-mêmes quelque 1.500 points potentiels de données, la CPME entend proposer qu’une PME soit plus raisonnablement soumise à une vingtaine d’indicateurs. Le cadre actuellement prévu entraîne aux yeux de l’association représentative «un manque de lisibilité, des coûts importants, une perte d’efficacité et une difficulté à appréhender les enjeux de la transition écologique pour les PME».

A lire aussi:

Face au «fardeau normatif», la CPME plaide pour une méthodologie adaptée à travers cinq mesures concrètes. Elle souhaite mettre en œuvre un «Test PME» par lequel un panel de quelques dizaines de sociétés se soumettraient à l’exercice dès aujourd’hui pour voir comment la réglementation peut s’appliquer… ou pas, et l’adapter en conséquence. Il faut ensuite «octroyer aux entreprises une pause réglementaire» leur donnant le temps de s’adapter, «mettre en cohérence les dispositifs environnementaux existants», «faciliter les montées en compétences» et «assurer une traduction opérationnelle de la CSRD» faute de quoi les rapports «resteront sur les étagères !». Ce serait dommage.