Les ETI paient un lourd tribut sur le front des défaillances
BPCE L’Observatoire table sur 69.000 cas de défaillances en France cette année, toutes tailles d’entreprises confondues. Un chiffre qui est en hausse de 3%.
Les trésoriers jouent la carte de l'anticipation face au désordre mondialL'enquête mensuelle de Rexecode, l'AFTE et METI met en lumière l'ensemble des incertitudes qui pèsent sur les trésoreries des grandes entreprises et ETI en cette rentrée. Malgré tout, près de 80 % des trésoriers avaient vu juste dans leurs prévisions sur le mois en cours.
La France se rapproche dangereusement du clan des mauvais payeurs du SudDans son étude sur les retards de paiement en entreprises, le cabinet Altares pointe le mauvais classement de l'Hexagone qui connaît la plus forte dégradation en Europe. Pourtant des solutions existent, à commencer par celle de changer d'état d'esprit et d'afficher les bons payeurs, estime le directeur des études.
Les financements accordés aux entreprises ont profité d'une belle embellie en juilletDans sa note de septembre, la Banque de France revient sur la croissances des financements accordés aux entreprises au mois de juillet. Elle y relève un rythme dynamique.
L'industrie mondiale des ETF approche les 18.000 milliards de dollars sous gestion
Il s'agit d'un record, porté principalement par trois grands fournisseurs.
