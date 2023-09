Les ETI françaises ont confiance en leur croissance dans les douze mois

Près de 60% des dirigeants d’ETI pensent que leurs perspectives d’affaires en France sont bonnes dans les douze prochains mois. C’est du moins le constat d’optimisme dressé par l’enquête semestrielle de Grand Thornton, conduite auprès de 298 chefs d’entreprises de taille intermédiaire. L’indicateur progresse de 20 points par rapport au second semestre 2022 et s’établit trois points au dessus de celui européen.

La croissance du PIB de la France, meilleure que prévu, contribue à ce rebond.

Les patrons d’ETI de l’Hexagone prévoient ainsi, à 40% d’entre eux (+3%), une hausse des exportations, 52% (+6%) envisagent d’investir dans les nouvelles technologies et près de la moitié dans la formation des collaborateurs, 44% dans l’outil de production…Tous ces indicateurs sont supérieurs à ceux européens.

En outre, les entreprises envisagent, dans plus de 80% des cas, d’augmenter leurs collaborateurs. Envisagés par 46% des dirigeants, les recrutements s’annoncent au plus haut depuis 2019. Ils restent difficiles toutefois, notamment pour les collaborateurs qualifiés (55%). Le coût de l’énergie reste une préoccuaption pour 60% des entrepreneurs (-5%), ainsi que les contraintes administratives (55%) et les infrastructures de transport (42%). Décidément, les ETI confirment leur rôle moteur dans l'économie !