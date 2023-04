Les entreprises ont 72 h pour déposer une plainte après une cyberattaque

Vols de données, attaques par logiciels malveillants, hameçonnages, modification non sollicitée d’un site internet… La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, dite loi LOPMI, qui entre en vigueur ce jour, fixe aux personnes morales de nouvelles exigences pour être indemnisées. Pour faire jouer leur contrat d’assurance Cyber, les entreprises ou les professionnels doivent réagir dans les 72 heures.. « En précisant les conditions de prise en charge des risques de cyber, la loi clarifie le cadre législatif pour les assureurs. Mais elle s’accompagne, avec l’obligation du dépôt de plainte, de nouvelles contraintes qu’il est important de bien connaître pour agir sereinement et efficacement en cas de cyberattaque », commente Nicolas Kaddeche, Directeur technique d’Hiscox France. Si la plainte n’est pas déposée dans ce délai, le professionnel ou l’entreprise ne pourra pas être indemnisé par son assureur. D’ordre public, la disposition s’applique à tous les contrats d’assurance en cours quand bien même la disposition ne figure pas dans le contrat. Tous les types de cyberattaques sont concernés, .

L’objectif de la loi est aussi de donner aux autorités françaises davantage de visibilité sur les cyberattaques subies par les professionnels et les entreprises, en vue de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité.