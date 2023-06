Les dirigeants financiers de vingt pays se fédèrent dans une alliance internationale

Les directeurs financiers et autres responsables financiers d’entreprise veulent nourrir leurs réflexions sur leur métier des pratiques d’autres pays. L’International CFO Alliance vient d’être créée à cet effet par une douzaine d’associations professionnelles couvrant au total une vingtaine de pays. La signature des statuts qui vient d’avoir lieu à Tunis marque sa mise en route officielle. «Après deux ans et demi de travaux, l’organisation est lancée officiellement, même si les membres fondateurs ont déjà, de façon informelle, répondu ensemble à une consultation de l’International Standard Setting Board (ISSB)sur les normes environnementales et à une autre sur la taxation internationale», expose Emmanuel Millard, Président de la DFCG et président de la CFO Alliance. Le bureau comprend des membres des continents européen, africain et américain, reflétant l’implantation des associations nationales adhérentes. Le Brésil, les Pays-Bas et l’Argentine devraient s’ajouter rapidement aux participants.

Transformations

Dans l’immédiat, l’association va travailler à la mise en œuvre d’une certification internationale des dirigeants financiers. « Nous voulons aussi créer un observatoire des meilleures pratiques en contrôle de gestion et en management des opérations financières à l’international », ajoute Emmanuel Millard. Par ailleurs, l’association va plancher sur la mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) par les dirigeants financiers et sur la digitalisation de leurs tâches, deux facteurs importants de transformation du métier.