Le vœu de discount durable de La Foir’Fouille passe par son financement

La Foir’Fouille place le développement responsable en tête de gondole. Par le biais d’une opération financière qui constitue selon l’enseigne «la 1ère brique d’un plan de transformation de son modèle en faveur d’un discount durable, centré à la fois sur le prix, la satisfaction et l’inspiration client». De fait, le groupe bientôt cinquantenaire qui se présente comme le n°1 de l’aménagement à petit prix de la maison a annoncé l’indexation RSE (responsabilité sociétale des entreprises) d’un crédit bancaire syndiqué de plus de 100 millions d’euros. Crédit présenté comme «dette de refonte» du tour de table de 2021. Ce dernier avait vu le contrôle du groupe cédé par Qualium Investissement à son dirigeant Ivan Rapoport, associé au management et à divers investisseurs financiers tels Crédit Mutuel Equity, Nord Capital Partenaires, Sofilaro, Turenne et Société Générale Capital Partenaires.

Le Crédit Agricole Nord de France notamment accompagne La Foir’Fouille dans son périple responsable, en l’occurrence en tant que co-arrangeur mandaté, agent et coordinateur ESG du crédit syndiqué. La liste des autres banques, qui ont toutes confirmé leur accord quant à cette indexation, n’est pas précisée. Tout comme on ne saura pas si, pour reprendre un ancien slogan de l’enseigne, La Foir’Fouille a obtenu un prix «Moins cher que pas cher !», le niveau de marge restant confidentiel.

Cette marge fera en tout cas l’objet d’un potentiel ajustement, d’ampleur modérée en cohérence avec les pratiques de marché, et à la hausse comme à la baisse de façon symétrique, en fonction de l’évolution de trois critères RSE de poids égal : «la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon une trajectoire alignée avec les Accords de Paris» (portant sur les émissions de scopes 1, 2 et 3), «des produits mieux sourcés avec une part croissante de fournisseurs responsables» et «la sécurité au travail au coeur des actions de l’enseigne sur tous ses sites : siège social, logistique et magasins».

Si l’indexation RSE du crédit syndiqué est vue comme une étape concrète cruciale, La Foir’Fouille assure grâce à cet outil «poursui(vre) et accélér(er) ses efforts» en tant qu’acteur de la responsabilité environnementale et sociétale. Le groupe assure ainsi qu’un «travail mené en profondeur» lui permet d’ores et déjà «de développer une offre plus responsable, d’informer ses clients sur ses modes de productions et sa chaine d’approvisionnement, de former ses équipes et son écosystème aux impacts humains et environnementaux de son activité, et de favoriser l’épanouissement au travail de ses collaborateurs». L’indexation RSE du crédit syndiqué va davantage encore flécher le chemin, au sein d’un groupe de 270 magasins pour un chiffre d’affaires 2022 de 810 millions d’euros.