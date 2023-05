Le Trésor planche sur le financement de la transition énergétique

La Transition énergétique et son financement constituent le grand sujet sur les entreprises à Bercy. Bien-sûr, les problématiques telles que la fin du «quoi qu’il en coûte », le mix énergétique ou la volatilité mobilisent au jour le jour la direction des entreprises au Trésor. Mais dans le cadre de la stratégie bas carbone, les chantiers sont considérables et Pierre Chabrol, sous -directeur du financement des entreprises et du marché financier à la direction générale de Trésor, en a dressé un panorama récemment lors des rencontres annuelles de l’Observatoire du financement des entreprises par le marché. «Nous sommes en train d’identifier les secteurs prioritaires et les besoins de financements liés à la transition énergétique, a-t-il indiqué. En 2021, l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) estime à 84 milliards d’euros les investissements consentis en France en faveur du climat, surtout concentrés dans le secteur du bâtiment, a indiqué le représentant du Trésor. Pour atteindre les objectifs de la stratégie bas carbone, des investissements publics et privés seront nécessaires.» Les chiffrages des investissements supplémentaires nécessaires sont en cours.

Pour les solutions de financement, la priorité est d’orienter l’épargne vers des financements de long terme de la transition énergétique, ainsi que le projet de loi industrie verte le prévoit. « La loi Industrie verte veut favoriser l’orientation d’une partie des fonds de l’assurance-vie vers le non coté, via une gestion pilotée et des labels. Dans le droit fil de la loi Pacte, nous voulons mobiliser l’épargne pour financer les fonds propres des entreprises, a exposé Pierre Chabrol. Le mouvement est encore insuffisant. »

Il s’agit aussi de renouveler certains financements de l’innovation comme les fonds Tibi 2, dont la collecte est en cours, pour aider les start-up à atteindre la taille critique. Un fonds commun à la France, l’Allemagne et l’Espagne doit être créé et géré par le Fonds européen de l’investissement. En outre, le représentant du Trésor a souligné la convergence de vue entre la France et l’Allemagne pour soutenir le financement des entreprises par le marché, en complément des financements bancaires. La révision du cadre Eltif (fonds d’investissement à long terme), le soutien à l’offre d’analyse financière portant sur les midcaps et les actions à droits de vote multiples figurent dans la panoplie des outils à dynamiser et à l’étude.