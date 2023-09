Simon Grignon (Platus) : «Le risque politique reste méconnu»

L’Agefi : Comment le coup d’Etat au Gabon remet-il en lumière le risque politique ?

Simon Grignon : La succession de coups d’Etat en Afrique au cours des vingt-quatre derniers mois met en lumière l’instabilité de certains régimes, mais le risque politique reste parfois trop méconnu par certaines entreprises présentes à l’international. Il arrive que nous, courtier en assurance, soyons particulièrement sollicités lorsqu’un tel événement se produit pour garantir des risques existants dans le pays en question, malheureusement les demandes n’ont souvent pas eu lieu en amont. Dans ces conditions, il est souvent trop tard pour souscrire une assurance.

Le coup d’Etat au Gabon permet à nouveau de montrer aux entreprises qu’elles peuvent se concentrer sur leur cœur de métier en transférant certains risques. En l’occurrence, le risque politique, dont la matérialisation a un impact sur l’activité et des conséquences financières. Cela du fait d’actions d’Etats ou d’entités publiques, c’est le fait du prince, mais également d’acheteurs privés dont subsiste le risque de non-paiement. Les groupes exploitant des actifs industriels peuvent les voir détruits, confisqués ou doivent les abandonner, tout comme les exportateurs peuvent subir une interruption de projet ou une créance impayée.

Quelle est l’exposition des groupes français dans cette région ?

Les coups d’Etat y ont épargné les locomotives de la présence économique française que sont le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Cette présence est le fait d’une multitude de sociétés françaises, mais nous travaillons essentiellement dans le cadre de grands projets individuels et non pas de flux d’exportations. A ce titre, nous pouvons notamment citer le secteur du BTP où les entreprises françaises sont des majors au niveau européen tels Bouygues, Vinci et Eiffage, qui remportent régulièrement des grands contrats. Récemment, le métro d’Abidjan ou le TER de Dakar ont fait intervenir des groupements français.

Dans ce type de projet, nous intervenons surtout sur la couverture du risque de non-paiement par des acteurs publics et privés, mais également sur le risque d’interruption pour des raisons politiques ou de non-approbation de factures.

Au-delà des différents coups d’Etat, nous restons à vrai dire vigilants sur l’ensemble du continent africain au sujet de la capacité à honorer leurs engagements financiers de la part d’Etats qui se sont beaucoup endettés ces dernières années, une situation tendue dans un contexte de hausse des taux. Les sinistres heureusement ne sont pas fréquents, mais de montants importants.

C’est-à-dire ?

Je ne peux pas parler de dossiers individuels, la confidentialité étant une condition de nos contrats. La presse a relayé ces derniers mois les difficultés rencontrées par Eramet au Gabon, tout comme celles du groupe viticole Castel en Centrafrique, d’Auchan au Sénégal, ou enfin les enjeux d’Orano au Niger. Platus n’y intervient pas. Par le passé, nous avons accompagné lors des printemps arabes des entreprises françaises pour des sinistres liés à l’abandon forcé de chantiers en cours ou d’usines dans différents pays, en premier lieu en Libye. Des sinistres indemnisés par les assureurs à hauteur de dizaines de millions d’euros.

Nous sommes intervenus plus récemment en Russie pour des difficultés de transferts de fonds entre l’Europe et la Russie et sur des marchés export dont les acheteurs ont été inscrits sur des listes de sanctions internationales, avec des pertes pouvant être importantes.

En Ukraine, les assureurs ne souhaitent pas intervenir dans le contexte actuel. Le sujet n’est toutefois pas la volonté ou la capacité de l’Etat à faire face à ses engagements, l’aide essentiellement en termes de matériel militaire étant financée par des gouvernements tiers. La situation sera très différente quand l’heure de la reconstruction sonnera, avec toujours sans doute du soutien public mais aussi un grand besoin de financement complémentaire par le secteur privé qui sollicitera alors les assureurs en risque politique.

Je dois également citer, en matière d’assurance contre le risque politique, le cas de la Chine. Un pays historiquement considéré comme accueillant pour les entreprises internationales. Mais d’une part la pandémie a correspondu à un raidissement des conditions économiques et d’autre part les entreprises étrangères perçoivent un risque grandissant dans un contexte de conflits commerciaux et stratégiques entre les Etats-Unis et la Chine, face auquel elles souhaitent s’assurer. Mais les assureurs apparaissent très exposés au risque politique chinois et les capacités sont insuffisantes pour satisfaire la demande, en conséquence les prix montent.

Quels sont ces prix ?

Les prix varient énormément, selon la localisation du risque, l’expérience et beaucoup d’autres éléments. Cela dépend également des assureurs, qui ont tous des appétits différents et donc des pratiques tarifaires plus ou moins agressives. Pour simplifier, même s’il n’y a que des cas particuliers, on peut donner une fourchette indicative allant de 0,3% à 2% du montant d’un contrat export pour assurer son risque d’interruption, de non-paiement et d’appel abusif des cautions. Pour la couverture des investissements, il est encore plus compliqué de donner une fourchette de prix. Cela varie très largement en fonction de l’étendue de la couverture retenue.

Quels sont les acteurs de ce marché ?

Les assurés tout d’abord sont notamment des exportateurs, des négociants en matières premières ou en énergie, des industriels du BTP, de la défense ou des biens d’équipement. Mais les banques, incontournables dans le financement du commerce international, constituent une part majeure de notre activité, typiquement pour l’assurance des prêts qu’elles accordent ou pour partager avec des assureurs le risque des cautions qu’elles émettent. Pour tous nos clients, notre agrément Lloyd’s broker nous ouvre les portes d’un large spectre d’assureurs, allant des syndicats du Lloyd’s à Londres aux compagnies d’assurance et notamment aux équipes dédiées au risque politique au sein des grands assureurs-crédit court terme traditionnels tels Allianz Trade, Coface ou Atradius.