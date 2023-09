Le projet de mesures d’aide aux PME de Bruxelles demande à être précisé

« Décevant », tel est le constat global de la CPME sur le « SME relief package ». Le train de mesures en faveur des PME (moins de 250 salariés et de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires) que le Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, vient de présenter, ne soulève pas l’enthousiasme. Il est vrai qu’il ne parle pas des soucis immédiats de ces entreprises, comme le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée, la hausse des prix de l’énergie, l’accès au financement…

Les délais de paiement sont visés

« Le SME Relief package présenté par la Commission européenne le 12 septembre dernier a le mérite de faire avancer la cause des PME en Europe, relève toutefois Vital Saint Marc, vice-président de l’ordre des experts-comptables d’Ile de France et associé du cabinet RSM Paris. Il traite notamment un sujet de fond comme celui des délais de paiement dans les échanges d’un pays à l’autre. Ce sujet concerne un nombre important de PME et surtout celles qui ont des échanges commerciaux européens. »

La Commission européenne propose de fixer un délai de paiement de 30 jours – identique à celui fixé en France – pour les paiements de factures dans le cadre d’échanges intra-européens. Une flexibilité à 60 jours serait possible dans des cas très limités. En cas de retard, l’application d’intérêts de retard serait automatique. « Cette mesure semble réaliste et opportune; elle aurait assurément un effet incitatif sur le respect des délais de paiement, d’autant qu’elle serait portée par une directive communautaire », estima Vital Saint Marc. Encore faudra-t-il voir la mise en œuvre effective du projet. « Les conditions d’applications restent à préciser, sachant que se posera la question des dérogations sectorielles aujourd’hui existantes en France et permettant de porter ce délai au-delà de 60 jours, explique la CPME. On ne peut qu’être sceptique sur l’annonce du caractère automatique des sanctions en cas de dépassement des délais, le risque étant que les grandes entreprises disposent de moyens d’y échapper et que les PME soient finalement les plus impactées, alors qu’elles sont les principales victimes des retards de paiement. »

En outre, la proposition ne traite pas le problème réel du recouvrement des factures dues par un client basé hors de France. « L’Europe pourrait a minima mettre en place un système harmonisé permettant d’engager simplement des poursuites, sur le modèle de la procédure française de l’injonction à payer », suggère Vital Saint Marc.

Les autres mesures semblent d’application moins directe ou difficile, comme celle envisagée sur la simplification de la fiscalité des entreprises ayant des « établissements stables » (des succursales) dans les autres pays. Elles pourront, si elles le souhaitent, interagir uniquement avec l’administration du pays où se situe leur siège. « C’est un point intéressant », a déclaré la CPME. De quoi promettre des gains d’efficacité pour les entreprises concernées. « Une PME avec une succursale dans un autre pays européen n’aura plus qu’une seule déclaration fiscale à faire, dans le pays de son siège social, tout en acquittant l’impôt du pays où est située la succursale étrangère, récapitule Daniel Gutmann, associé, CMS Francis Lefebvre. Il s’agit d’une simplification réelle, sans entraîner de surcoût, sauf éventuellement si les règles de calcul du résultat ne sont pas les mêmes. »

A lire aussi:

Surtout, le projet de réforme fiscale constitue une avancée dans les ambitions européennes. « Il fait suite à des réflexions engagées depuis une vingtaine d’années, avec un premier projet non abouti en 2005, rappelle Daniel Gutmann. Sur le plan des principes, la réforme va très loin en proposant qu’un pays d’accueil abandonne à un autre le calcul de l’impôt dû par une entreprise située sur son sol. La Commission confirme sa volonté de faire avancer l’harmonisation fiscale européenne». Dans l’immédiat, les aspects pratiques sont encore à connaître, comme la façon dont se passera la transition en cas de transformation de la succursale à l’étranger en filiale. Le sujet des contrôles fiscaux n’est pas non plus évoqué. Ni le nombre d’entreprises concernées, la création de succursales étant plutôt l’apanage du secteur financier.

Le diable sera dans le détail

Un grand nombre d’autres mesures n’ont pas non plus de portée concrète forte a priori, comme celle sur l’accès au financement de PME exportant en Ukraine, ou la simplification des déclarations dans le domaine ESG non assortie de précision ni de calendrier. « La volonté de réduire les exigences de « reporting » de 25% pour les PME prête à sourire », estime la CPME, évoquant le fardeau qui s’annonce avec CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »)…Il n’empêche, l’idée d’un guichet unique pour des formalités d’entreprises qui sont implantées dans plusieurs pays européens, celle de créer un porte-parole des PME pour faire valoir leur spécificité dans tout projet de réglementation et promouvoir les bonnes mesures les concernant…sont des signes d’une reconnaissance croissante de leur spécificité.