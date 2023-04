Le différentiel de taux d’intérêt fait grimper l’euro face au dollar

Le différentiel de taux d’intérêts entre les banques centrales continue d’être le principal moteur d’évolution des devises. L’envolée de l’EUR/USD au-dessus du seuil symbolique situé à 1,10 cette semaine s’explique en partie par les anticipations que la BCE va augmenter plus fortement ses taux que la Fed. Le dernier chiffre de l’inflation au mois de mars pour les Etats-Unis conforte l’hypothèse que la Fed va augmenter son taux de seulement 25 points de base en mai prochain avant d’opérer une pause de politique monétaire. A l’inverse, les pressions inflationnistes restent comparativement plus élevées en zone euro ce qui milite pour une hausse d’ampleur plus importante des taux directeurs, de l’ordre de 50 points de base. Cela devrait alimenter à court terme l’appréciation de l’euro.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

