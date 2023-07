Le Ciri veille sur la restructuration des PGE

Dans le cadre de son rapport d’activité 2022, le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) rappelle sa doctrine en matière de restructuration de Prêts garantis par l’Etat (PGE). De fait, les plus gros dossiers en la matière sont conduits sous l’égide de ce service public ayant pour mission d’aider les entreprises de plus de 400 salariés en difficulté, lui donnant un rôle d’élaboration d’une telle doctrine, «qu’il se fait fort de diffuser auprès des acteurs de place» précise le rapport.

Alors que près de 802.000 PGE ont été octroyés depuis leur lancement en mars 2020, le principal enjeu réside désormais dans leur remboursement, souligne le Ciri. Et si en règle générale ce remboursement demeure «une charge soutenable», «de fortes disparités peuvent exister entre secteurs et entreprises ce qui soulève immanquablement le sujet de la restructuration des PGE».

Accord de place

La doctrine du Ciri en ce cas indique tout d’abord que cette restructuration «doit se faire dans le cadre d’un traitement global du passif de l’entreprise, qui s’opère à l’appui d’un diagnostic faisant état des difficultés rencontrées par le débiteur». Comme repris dans l’accord de place relatif à la Médiation du crédit, le Ciri souligne ainsi qu’une restructuration de PGE «ne saurait être conduite aux seules fins d’assurer un confort financier à l’entreprise». En outre, les PGE doivent être traités pari passu avec les autres créances de même rang, c’est-à-dire de manière équitable avec les autres créances chirographaires.

Ecrasement

Et lorsque la restructuration de PGE comporte une part d’écrasement nécessaire au regard du bilan de l’entreprise, elle doit, «autant que possible, s’accompagner de mécanismes de retour à meilleure fortune (RMF) permettant à l’Etat de bénéficier dans le futur, comme les autres créanciers de même rang et avant l’actionnaire, du partage de la valeur en cas de retournement de l’entreprise». Le Ciri recommande de systématiquement chercher à recourir à de telles clauses «aisément mobilisables». Enfin, le Ciri évoque le cas de mécanismes plus complexes, telle la conversion en actions, même si «leur complexité les destine à n’être utilisés que marginalement». Le rapport pointe d’ailleurs que seul le cas Pierre & Vacances a été l’occasion de les mettre en pratique. Le Ciri relève que la conversion «peut supposer un transfert des titres vers une fiducie afin de veiller à la préservation des intérêts de l’Etat».

Le rapport du Ciri rappelle en outre la normalisation du nombre de saisines lui ayant été soumises l’an dernier, 31 contre 34 en 2021, … et 70 en 2020.