Le CAT de Cashbee dépasse le seuil des 4% à 12 mois

Encore une bonne nouvelle pour les trésoriers souhaitant faire fructifier leurs excédents de trésorerie. La fintech Cashbee, en partenariat avec MyMoneyBank, annonce l’augmentation des taux des comptes à terme (CAT) de l’offre Cashbee Pro à destination des entreprises. Celui à 12 mois est porté à 4,1%, soit un relèvement de 0,5 point par rapport aux 3,6% annoncés mi-avril. Le taux à 6 mois atteint désormais 3,6% et celui à 36 mois 4,2%. La rémunération de ces produits est, bien entendu, progressive au fil de la détention, débutant à 2,5% au-delà d’un mois, puis 3,0% au-delà de 3 mois, les fonds des CAT restant disponibles à tout moment avec un préavis de 31 jours.

A lire aussi:

Cofondateur de Cashbee, Marc Tempelman ne manque pas de relever que la trajectoire de ces taux de rémunération est calquée sur celle des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). En janvier 2022, rappelle le dirigeant, «notre CAT versait 0,15% à 12 mois, pour un taux au jour le jour à -0,50% de la part de la BCE». Cette dernière a depuis lors relevé ses taux à sept reprises pour les porter à 3,25% soit une hausse cumulée de 3,75%. Quand le taux du CAT de Cashbee à 12 mois progressait de 3,95%.

Psychologique

Marc Tempelman souligne ainsi que «dans un environnement de hausse des taux, les banques spécialisées, telle que MyMoneyBank, sont très réactives afin d’attirer les dépôts. Là où les grandes enseignes le sont peut-être un peu moins». Une réactivité qui permet à Cashbee de «continuellement accélérer le rythme de collecte de dépôts à terme pour le compte de notre banque partenaire». S’il préfère rester prudent, le dirigeant estime que «le fait de pouvoir proposer un taux qui dépasse maintenant le seuil psychologique de 4%, à 12 mois et plus, devrait contribuer à cette tendance sur les dépôts». Marc Tempelman veut croire à «une autre clé de réussite : la simplicité et la rapidité avec laquelle un trésorier peut ouvrir un ou plusieurs comptes à terme de façon 100% digitalisée via Cashbee Pro, quand bien même le taux de rémunération reste le critère déterminant». Un critère toujours plus attrayant après une longue période de disette.