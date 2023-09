L’affacturage plie mais ne rompt pas

Tel le roseau de la fable, l’activité des factors français fait le dos rond. Alors que la forte reprise post-covid (voir illustration) a poussé la production à un niveau record de 421,5 milliards d’euros l’an dernier, en hausse de 15,5%, correspondant à quelque 79 millions de factures prises en charge, le marché reprend actuellement son souffle.

Avec une production en hausse de 6,4% au premier semestre 2023 à 216,7 milliards. Une croissance qui, certes, «satisferait nombre de métiers», pointe Philippe Mutin, le président de la commission affacturage de l’Association française des sociétés financières (ASF), qui regroupe 96% du marché français. Si le dirigeant note que la cadence a été (modérément) plus soutenue au deuxième trimestre (+6,9%) qu’au premier (+5,8%), il reconnaît que «la tendance de tassement devrait perdurer au cours du semestre en cours, les chiffres de l’été nous l’indiquent». Fait nouveau, le rythme de croissance des opérations à l’international (+4%), qui représentent près du tiers de l’activité des factors français, a été moins élevé que celui de l’affacturage domestique (+7,6%) au semestre écoulé.

En toile de fond de ce ralentissement se trouve la moindre croissance économique : «nous constatons les premiers impacts des mesures prises par la BCE et de la baisse des coûts matière dans un certain nombre de secteurs industriels. Nous sommes un poste avancé de la conjoncture économique», plaide Philippe Mutin. A ce titre, rassure-t-il «les délais de paiement en affacturage ne progressent que faiblement en 2023, après avoir baissé depuis le pic de 61,4 jours en 2018 à 52,6 jours en 2022».

Taux d’intérêt

La nouvelle ère des taux d’intérêt peut aussi peser sur le dynamisme de l’affacturage. Quand bien même les contrats d’affacturage prévoient en règle générale un plancher (floor) à 0 du taux de référence, quand celui-ci était en réalité négatif, le coût de l’affacturage était il y a peu encore minime. La vive hausse des taux d’intérêt, tel que celui de la référence de l’Euribor, a changé la donne. Cela n’est pas bien entendu spécifique à l’affacturage, et s’applique à tout financement, mais le mouvement conduit sans doute nombre d’entreprises à évaluer de nouveau l’arbitrage, parfois en défaveur de l’affacturage.

A lire aussi:

Le roseau plie donc, mais ne rompt pas. Pour l’ASF, l’affacturage «résiste au choc économique actuel» et se veut plus que jamais «outil de sécurisation et de soutien à l’économie française» en proposant «un bouquet de services pour le financement à court terme des entreprises, de la TPE à la grande entreprise». Le potentiel d’équipement semble majeur, l’affacturage ayant constitué une solution pour «seulement» 33.000 entreprises françaises en 2022.

En ligne avec la hausse de la production en 2022, le produit net bancaire des factors français a progressé de 16,3% à 1,1 milliard d’euros. Et compte tenu, selon l’ASF, de la «forte pression concurrentielle», le taux de marge, celui qui s’ajoute au taux de référence en nette hausse récente, «est resté stable à un niveau très bas de 0,25%». Le coefficient d’exploitation lui baisse à «un niveau très satisfaisant» de 57,4% sur fond de diminution des coûts de structure.