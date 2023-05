La trésorerie des PME et TPE s’améliore

Les perspectives ne sont pas si mauvaises pour les TPE et les PME, les entreprises les plus fragilisées par les crises qui se succèdent. Selon le baromètre trimetriel de Bpifrance- Le LAB et de Rexecode, le solde d’opinion des dirigeants interrogés gagne 7 points pour s’établir à -12, proche de sa moyenne historique. La détente sur le front des approvisionnements permet ce rétablissement de situation.

Autre signe de confiance en l’avenir, 55% des dirigeants comptent investir, une proportion stable sur un an. Le volume global d’investissements en 2023 devrait baisser toutefois.

Les conditions d’accès au crédit sont jugées favorables, aussi bien pour la trésorerie que l’investissement, les difficultés d’accès restant, dans les deux cas, en dessous de leurs niveaux d’avant-crise.

La demande, une préoccupation

Les difficultés de recrutement constituent le premier frein à l’activité, leur ampleur restant au niveau d’avant crise Covid. Les coûts et les prix trop élevés arrivent en deuxième position. La part des dirigeants déclarant que les difficultés d’approvisionnement (prix, délais de livraison, etc.) affectent sensiblement leur activité diminue en revanche de 4 points ce trimestre (36 %). L’insuffisance de la demande reste en revanche préoccupante, bien plus qu’avant la crise.