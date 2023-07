La situation des entreprises se dégrade sensiblement

L’accumulation des éléments de contexte négatifs imprime sa marque sur la santé des entreprises. C’est ce qui ressort du baromètre national des entreprises pour le premier semestre 2023 qui vient d’être publié par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, avec Xerfi.

Le seuil d’alerte est dépassé concernant les entreprises en difficulté, dont le nombre bondit de 39% à un an d’intervalle. Plus de 25 000 sociétés ont fait l’objet d’une ouverture de procédure collective au premier semestre de cette année, contre 18 000 un an auparavant et représentant une hausse de 8% par rapport à 2019. Toutes les régions sont concernées.

Accélération

La détérioration s’accélère en particulier dans l’hébergement-restauration, où les procédures augmentent de 56%, et le commerce (+ 39%), des secteurs subissant le renchérissement des coûts et la baisse de la consommation et la reprise imparfaite du tourisme. Les sinistres sont également en forte hausse dans le secteur immobilier et les métiers qui lui sont liés.Dans l’industrie (+41%), les marges souffrent de la hausse de intrants et des pressions des clients sur les prix.

Liquidations avant tout

Dans les trois quarts des cas, les procédures collectives débouchent sur une liquidation judiciaire, ce type de solution augmentant de 36%. Les redressements judiciaires et procédures de sauvegarde sont toujours plus nombreux concernant les sociétés SAS et les SARL.

En outre, le rythme des créations se situe en baisse de 9% par rapport à 2022, ce chiffre étant toutefois à confirmer car les difficultés de lancement du guichet unique ont pu perturber les statistiques.

Détection en hausse

Point encourageant, la détection des dossiers en difficulté est élevée, représentant 265 000 dossiers au premier semestre, dont plus de 6 600 sont à l’étude, soit 2,5% du total des sociétés en difficulté. Les demandes d’entretien spontanées représentent 24% de l’ensemble des dossiers de prévention étudiés, une part deux fois plus élevée qu’en 2022.

Le baromètre table sur une sinistralité accentuée au second semestre, surtout dans les secteurs le plus exposés à la baisse de la demande des particuliers et dont la trésorerie a été le plus fragilisée par l’inflation des derniers mois.